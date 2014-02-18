برداشت گل نرگس در مزارع دره شهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نورمحمدی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:برداشت گل نرگس در مزارع شهرستان دره شهر آغاز شده است.

نورمحمدی افزود: گل نرگس از قدیم الایام دربخشی از دره شهر و ماژین وجود داشته است و با توجه به شرایط اقلیمی و آب وهوای مناسب شهرستان دره شهراین گل در سطح وسیعی توسعه داده شده است.

وی اضافه کرد: عمده گل نرگس از نوع نرگس لاله ای وحشی است و سالانه حدود سه میلیون شاخه تولید گل نرگس را داریم.

نورمحمدی تصریح کرد: ارزش اقتصادی این میزان گل نرگس تولید شده حدود 300 میلیون تومان است.

وی اظهارداشت: عمده بازارهای هدف این گل استان های تهران، اراک، خوزستان و اصفهان است.

این مسئول ادامه داد: شهرستان دره شهر با 150 هکتار سطح زیر کشت رتبه نخست تولید گل نرگس را در استان دارد.