به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی، ظهر سه‌شنبه در جلسه شورای شهر مشهد اظهار کرد: منابعی که در لایحه بودجه 93 برای شهرداریها در نظر گرفته شده قابل قبول و توجیه پذیر نیست زیرا بر اساس این بودجه، 80 میلیارد تومان برای تجهیز ناوگان اتوبوسرانی دیده شده که با این رقم تنها می توان 120 دستگاه اتوبوس برای کل کشور خریداری کرد.

وی بیان کرد: با تدبیر نظام اسلامی و در دولت قبل طرحی تحت عنوان طرح جامع اقتصادی که یکی از محورهای 8 گانه آن بحث هدفمندی یارانه ها بود تدوین شد و مقرر گردید تا مرحله به مرحله طرح تحول اقتصادی اجرا شود.

گام نخست طرح هدفمندی یارانه‌ها که تدبیری واقع بینانه و اقدامی شجاعانه بود

وی ادامه داد: گام نخست طرح هدفمندی یارانه ها که تدبیری واقع بینانه و اقدامی شجاعانه بود موجب کاهش فاصله طبقاتی شد و با اقدامات تکمیلی دولت مصرف سوخت نیز به شدت کاهش یافت طوری که بر اساس اطلاعات کارشناسان اگر این قانون اجرایی نمی شد امروز شاهد مصرف 120 میلی لیتر بنزین در روز بودیم اما امروز با اجرای این طرح 70 میلی لیتر میزان مصرف سوخت ماست.

شهردار مشهد بیان کرد: اجرای فاز دوم این قانون نیز ارزشمند است و در این مسیر همگان باید دولت را همراهی کنند اما عملیاتی شدن این طرح در مرحله دوم نیازمند بررسی همه جوانب، اقناع عمومی و جلب نظر کارشناسان است زیرا اگر این موارد رعایت نشود این طرح به موفقیت نخواهد رسید.

غفلت از دهک های آسیب پذیر جامعه

وی با اعلام اینکه شهرداران به سهم خود در اجلاس کلانشهرهای کشور تذکرات لازم را در خصوص اجرای این قانون به دولت دادند، افزود: در حال حاضر سناریوهای مختلفی در رابطه با افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح است و در نهایت دولتمردان سناریوی منتخب را ابلاغ می کنند اما در این سناریوها دو غفلت صورت گرفته است.

مرتضوی ادامه داد: در نظر نگرفتن دهک های آسیب پذیر جامعه و بار سنگین حمل و نقل شهری بر دوش شهرداریها دو عاملی است که از سوی دولت مورد غفلت قرار گرفته است.

کمبود هزار دستگاه اتوبوس در پایتخت معنوی

وی بیان کرد: منابعی که در لایحه بودجه 93 برای شهرداریها در نظر گرفته شده قابل قبول و توجیه پذیر نیست زیرا بر اساس این بودجه، 80 میلیارد تومان برای تجهیز ناوگان اتوبوسرانی دیده شده که با این رقم تنها می توان 120 دستگاه اتوبوس برای کل کشور خریداری کرد.

وی با تاکید بر اینکه پایتخت معنوی در حال حاضر با کمبود هزار دستگاه اتوبوس مواجه است، افزود: در بودجه عمرانی اتوبوسرانی 245 میلیارد تومان به صورت کلان برای کمک به یارانه حمل و نقل درون شهری و 75 میلیارد تومان برای مترو در نظر گرفته شده که سهم مشهد کمتر از 10 درصد است.

شهردار مشهد عنوان کرد: سال 92 حدود 160 میلیارد تومان یارانه به سازمان اتوبوسرانی داده شد و این همه در حالی است که سال 93 بین 60 تا 80 میلیارد تومان به هزینه اتوبوسرانی افزوده می شود.

بار حمل ونقل عمومی کمر شهرداری مشهد را شکسته است

مرتضوی با اشاره به اینکه بار حمل ونقل عمومی کمر شهرداری مشهد را شکسته است، عنوان کرد: محروم ترین قشر جامعه از حمل و نقل عموم استفاده می کنند بنابراین دولت باید به ازاء هر نفر 10 هزار تومان به عنوان یارانه حمل و نقل به حساب خانوارها واریز کند.

وی بیان کرد: سال جاری نزدیک به 900 میلیارد تومان بدهی از طریق فروش اوراق مشارکت برای طرح های اجرا شده در سنوات گذشته باقی مانده که شهرداری مشهد باید پرداخت کند بنابراین در سال آینده با احتساب نرخ سود و جریمه دیرکرد اوراق گذشته 900 میلیارد تومان باید پرداخت شود و با این وجود توانی برای کشیدن بار حمل و نقل عمومی وجود ندارد.

به گفته مرتضوی آزاد شدن حمل و نقل عمومی سبب کاهش فسادهای مالی احتمالی و مقابله با مشکل قاچاق سوخت می شود.

وی یادآور شد: تکلیف همه بخش ها و مجموعه کمک به دولت است اما در این مسیر همگان تقاضا و نظراتی دارند که باید مورد توجه ویژه دولتمردان قرار بگیرد.