انتشار کتابی درباره زنان که نامش را ارشاد عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با موضوع زن و رویکرد روان‌شناسی و جامعه‌شناسی نوشته شده و برعکس كتاب‌های دیگر زرلکی ربطی به ادبیات و نقد ادبی ندارد. كتاب «در خدمت و خیانت زنان» همه‌نظرات و دیدگاه‌های شخصی نویسنده است با اتکا و استناد به نظریات و تئوری‏‌های شناخته‌شده فلسفه، روان‌شناسی و حتی روان‌پزشکی.

زرلکی در این باره گفت: سال 1382، کتابی تألیف کرده بودم با عنوان «زنان علیه زنان». شاید بتوان گفت هسته اصلی و زیربنا و به قولی بهانه اصلی نگارش این کتاب، نظرات مطرح‌شده در آن کتاب باشد؛ اما این‌بار بسیار مفصل‏‌تر، کامل‏‌تر، مستندتر و با تعدیل نظرات رادیکالیستی و مطلق‏‌گرایانه‌کتاب قبلی. به عبارت دیگر، فقط بخشی از نظریه‏‌های شخصی کتاب «زنان علیه زنان» را باقی گذاشتم. طبیعتاً گذشت زمانی نزدیک به یک دهه، روی برخی نظراتم درباره زن و وضعیت هستی‏‌شناختی او در جهان تأثیر گذاشته است.

این کتاب چهار فصل دارد و هر فصل به بخش‏های فرعی دیگری تقسیم شده است. مقولات و موضوعاتی که در این اثر در ارتباط با زن مورد بررسی قرار می‏‌گیرند، عبارتند از: ضرورت یا عدم ضرورت ازدواج (خارپشت‏‌های عاشق)، مسائل مربوط به قاعدگی و هستی زنانه (کروموزوم افسرده و جنون ماهانه)، دشمنی و دوستی زنان با یکدیگر (زنان عیله زنان)، فمینیسم، ریشه‏‌های تاریخی پسرخواهی، وضعیت خانگی و اجتماعی زن، چهل‏‌سالگی و یائسگی(زن سی و نه ساله، سرزمین هرز)

همچنین عناوین چهار فصل اصلی عبارت‌اند از: «ازدواج، توهم یک ضرورت»، «گهواره‏‌ای که هر ماه ویران می‏‌شود»، «در خدمت و خیانت زنان» و «جنس سوم».

تعداد صفحات کتاب «در خدمت و خیانت زنان» 207 صفحه است و انتشارات رسا، ناشر تخصصی کتاب‌های مدیریت و روان‌شناسی، آن را در تیراژ 2000 نسخه منتشر و راهی بازار کتاب کرده است.