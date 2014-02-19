انتشار کتابی درباره زنان که نامش را ارشاد عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب با موضوع زن و رویکرد روانشناسی و جامعهشناسی نوشته شده و برعکس كتابهای دیگر زرلکی ربطی به ادبیات و نقد ادبی ندارد. كتاب «در خدمت و خیانت زنان» همهنظرات و دیدگاههای شخصی نویسنده است با اتکا و استناد به نظریات و تئوریهای شناختهشده فلسفه، روانشناسی و حتی روانپزشکی.
زرلکی در این باره گفت: سال 1382، کتابی تألیف کرده بودم با عنوان «زنان علیه زنان». شاید بتوان گفت هسته اصلی و زیربنا و به قولی بهانه اصلی نگارش این کتاب، نظرات مطرحشده در آن کتاب باشد؛ اما اینبار بسیار مفصلتر، کاملتر، مستندتر و با تعدیل نظرات رادیکالیستی و مطلقگرایانهکتاب قبلی. به عبارت دیگر، فقط بخشی از نظریههای شخصی کتاب «زنان علیه زنان» را باقی گذاشتم. طبیعتاً گذشت زمانی نزدیک به یک دهه، روی برخی نظراتم درباره زن و وضعیت هستیشناختی او در جهان تأثیر گذاشته است.
این کتاب چهار فصل دارد و هر فصل به بخشهای فرعی دیگری تقسیم شده است. مقولات و موضوعاتی که در این اثر در ارتباط با زن مورد بررسی قرار میگیرند، عبارتند از: ضرورت یا عدم ضرورت ازدواج (خارپشتهای عاشق)، مسائل مربوط به قاعدگی و هستی زنانه (کروموزوم افسرده و جنون ماهانه)، دشمنی و دوستی زنان با یکدیگر (زنان عیله زنان)، فمینیسم، ریشههای تاریخی پسرخواهی، وضعیت خانگی و اجتماعی زن، چهلسالگی و یائسگی(زن سی و نه ساله، سرزمین هرز)
همچنین عناوین چهار فصل اصلی عبارتاند از: «ازدواج، توهم یک ضرورت»، «گهوارهای که هر ماه ویران میشود»، «در خدمت و خیانت زنان» و «جنس سوم».
تعداد صفحات کتاب «در خدمت و خیانت زنان» 207 صفحه است و انتشارات رسا، ناشر تخصصی کتابهای مدیریت و روانشناسی، آن را در تیراژ 2000 نسخه منتشر و راهی بازار کتاب کرده است.
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