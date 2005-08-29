هشت تيم به مصاف يكديگر رفتند

به گزارش خبرنگار" مهر" ازكرج درصبح سومين روز اين مسابقات دردوراول كه درزمين كارگران كلاك برگزارشد، تيمهاي گلستان ولرستان پس از90 دقيقه تلاش با نتيجه 2بر2 به تساوي دست يافتند وتيم شهرري با نتيجه 2بر1 تيم آذربايجان غربي را مغلوب خود كرد.

درزمين فوتبال رزكان نو تيم خوزستان وزنجان پس ازيك بازي نفسگيربه نتيجه 1بر1 اكتفا كردند، درمصاف دوتيم سيستان وبلوچستان و تيم قزوين در يك بازي ديدني و پرگل دروازه هاي دوتيم 7 بار فروريخت ودرپايان سيستان وبلوچستان با نتيجه 4بر 3 به برتري دست يافت.

درزمين ورزشي كمالشهر تيم كهكيلويه توانست بدون دريافت گلي 6 گل تماشايي را وارد دروازه حريف كند وتيم شمال شرق تهران با نتيجه 3برصفر جنوب غرب استان را مغلوب خود كرد. درزمين مجموعه ورزشي انقلاب تيم ايلام به مصاف تيم فارس رفت وبا نتيجه 5 بريك بازي را به تيم حريف واگذاركرد وتيم سمنان با نتيجه 2بر4 از خراسان رضوي شكست خورد.

گفتني است: اين دورمسابقات تيمهاي لرستان، شهرري، خوزستان، زنجان، شمال شرق تهران، كهكيلويه، فارس وخراسان رضوي ازسد رقباي خود گذشتند وبه دوربعدي اين رقابتها راه يافتند.