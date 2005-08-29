اصفهان جلوه اي از نماد همزيستي اديان است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" ، پخش اين برنامه شامل مراسم ديني زردتشيها ، يهوديان و مسيحيان با مسلمانان بود .

العربيه همچنين تصاوير جالبي را از داخل معابد زرتشتي ها و كنيسه يهوديان و كليساي وانك، بيت لحم و مريم ، مسجد شيخ لطف الله و ميدان نقش جهان و قصرعالي قاپو و ديگر زيبايهاي اين شهر را به تصوير كشيد .

محمد نون گزارشگر شبكه خبري العربيه در تهران طي گزارشي از اين شهر اعلام داشت : اين شهرجلوه اي از نماد همزيستي اديان درجمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود .

وي به نقل از يك آلماني اعلام كرد : من وقتي كه ديدم پيروان اديان توانسته اند در سايه نظام جمهوري اسلامي ايران آيين و عبادات خودش را به روشي كه خود تمايل دارند انجام دهند خوشحال و مسرور شدم .

ياد آوري مي گردد كه شبكه خبري العربيه طي ماههاي گذشته اقدام به پخش گزارشهاي جالبي ازجاذبه هاي گردشگري در ايران بخصوص در ميدان نقش جهان و صنايع دستي اصفهان ، گلاب گيري كاشان و جاذبه هاي شمال و شهر شيراز كرده بود.