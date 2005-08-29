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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۸:۰۹

شبكه تلويزيوني العربيه با پخش مكرر يك فيلم مستند اعلام كرد :

اصفهان جلوه اي از نماد همزيستي اديان است

شبكه خبري العربيه امروز در يك برنامه تلويزيوني مستند در مورد همزيستي مسالمت آميز اديان در شهر اصفهان كه چندين بار در بخش هاي خبري خود پخش كرد تاكيد كرد اصفهان جلوه اي از نماد همزيستي اديان در جمهوري اسلامي ايران است .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه " مهر" ، پخش اين برنامه شامل مراسم ديني زردتشيها ، يهوديان و مسيحيان با مسلمانان بود .

العربيه همچنين تصاوير جالبي را از داخل معابد زرتشتي ها و كنيسه يهوديان و كليساي وانك، بيت لحم و مريم ، مسجد شيخ لطف الله و ميدان نقش جهان و قصرعالي قاپو و ديگر زيبايهاي اين شهر را به تصوير كشيد .

محمد نون گزارشگر شبكه خبري العربيه در تهران طي گزارشي از اين شهر اعلام داشت : اين شهرجلوه اي از نماد همزيستي اديان درجمهوري اسلامي ايران محسوب مي شود .

وي به نقل از يك  آلماني اعلام كرد : من وقتي كه ديدم  پيروان اديان توانسته اند در سايه نظام جمهوري اسلامي ايران آيين و عبادات خودش را به روشي كه خود تمايل دارند انجام دهند خوشحال و مسرور شدم .

ياد آوري مي گردد كه شبكه خبري العربيه طي ماههاي گذشته اقدام به پخش گزارشهاي جالبي ازجاذبه هاي گردشگري در ايران بخصوص در ميدان نقش جهان و صنايع دستي اصفهان ، گلاب گيري كاشان و جاذبه هاي شمال و شهر شيراز كرده بود.

کد مطلب 223906

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