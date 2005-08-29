نمايشگاه تمبر ايران و كشورهاي مختلف در فرهنگسراي ملل تهران برگزار مي شود

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، وي افزود: اين نمايشگاه همه ساله در 17 مهرماه روز جهاني پست برپا مي شود اما امسال به لحاظ متقارن شدن با ماه مبارك رمضان اين نمايشگاه يك ماه زودتر برپا مي شود.

وي با بيان اينكه نمايشگاه تمبر با همكاري شركت پست جمهوري اسلامي ايران برپا مي شود اجراي برنامه هاي متنوع هنري شامل : نقاشي، تئاتر و موسيقي را از عمده ترين برنامه هاي جنبي نمايشگاه دانست.

وي گفت: تمبر به عنوان يك ابزار فرهنگي باعث ارتباط فرهنگي خواهد شد و آشنايي مردم با سرويس هاي پست ترويج فرهنگ و تعامل فرهنگي با كشورهاي ديگر كه داراي هفته فرهنگي و يا روز استقلال در اين هفته هستند را از اهداف برپايي اين نمايشگاه ذكر كرد.

خوانساري افزود آشنايي با نحوه طراحي و چاپ و علاقه مند كردن مردم به جمع آوري آن و آشنايي با كلكسيونرها و علاقه مندان به تمبر از ديگر اهداف برپايي اين نمايشگاه است.

وي از شركت بيش از 9 كشور در اين نمايشگاه خبر داد و گفت: تمام كشورهاي شركت كننده تمبرهاي چاپ شده خود را در معرض ديد علاقه مندان قرار مي دهند.

رئيس فرهنگسراي ملل افزود با توجه به اهميت مقوله ارتباطات و آشنايي كودكان با اين مقوله، كشور كره جنوبي در اين هفته اقدام به برگزاري مسابقه طراحي تمبر پستي با موضوع جهان بي حد و مرز را براي كودكان و آنان نيز پس از نقاشي موضوع آثار خود را براي كشور كره جنوبي ارسال مي كنند.

وي با اشاره به اينكه سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و فرهنگسراي ملل براي نخستين بار اين نمايشگاه را برپا مي كنند از حضور روسا، مديران شركت پست، سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران و سفراي كشورهاي مختلف در افتتاحيه اين نايشگاه (12 شهريور) خبر داد.

وي گفت: علاقه مندان مي توانند به مدت يك هفته همه روزه از ساعت 22 - 17 از اين نمايشگاه ديدن كنند.