گزارش "مهر" از مراسم توديع دكتر توفيقي و معارفه دكتر زاهدي

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، صبح امروز دكتر محمد مهدي زاهدي رسما در وزارت علوم فعاليت خود را آغاز كرد.

رئيس دفتر رئيس جمهور در مراسم توديع دكتر توفيقي و معارفه دكتر زاهدي :

// توفيقي در تندباد مطالبات حزبي و افراطي توانست موج مديريت حساس دانشگاه ها را به سمت آرامش سوق دهد

// دكتر زاهدي نماد خودباوري در كشور است





رئيس دفتر رئيس جمهور در مراسم توديع دكتر توفيقي و معارفه دكتر زاهدي گفت : دكتر توفيقي در تندباد مطالبات حزبي و افراطي توانست موج مديريت حساس دانشگاه ها را سمت آرامش سوق دهد. دكتر زاهدي نيز خصوصيات لازم براي مديريت فرهنگي و دانشگاهي را داراست. دكتر زاهدي نماد خودباوري در داخل كشور است.



به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر الهام با بيان اين مطلب افزود: در آغاز آستانه استقرار دولتي كه رحمت و عدالت را شعار خود قرار داده است اميدواريم آرمان هاي نظام محقق شود.

وي تصريح كرد : قبل از هر نكته اي بايد از زحمات دكتر توفيقي تشكر و قدرداني كرد. وي در مدت كوتاه ولي پر بركت حضور خود در مديريت وزارت علوم بسيار موفق عمل كرد كه نبايد اين موفقيت ها را انكار كرد. دكتر توفيقي در تندباد مطالبات حزبي و افراطي توانست موج مديريت حساس دانشگاه ها را سمت آرامش و ملايمت و عقلانيت سوق دهد. بخصوص وي در ساختار وزارت علوم توانست با درايت مسائل را به پيش ببرد كه نتايج آن مشخص و واضح است.

گفتمان دانشجويي عدالت است و شعار اين دولت نيز بر مبناي عدالت است اين همساني مي تواند فضاي كلي را به هم نزديك كند و فضاي نقادي را در دانشگاه ها به خوبي حفظ كند

وي ضمن تمجيد از دكتر زاهدي، وي را اخلاق مدار دانست و يادآور شد : ما در آستانه تحول مديريتي هستيم. دكتر زاهدي نيز چهره اي فرهيخته، عالم و اهل عمل است. همه خصوصيات لازم براي مديريت فرهنگي و دانشگاهي را داراست. دكتر زاهدي در رتبه استادي است و نماد خودباوري در داخل كشور است. وي چهره برجسته علمي است كه مي تواند فرهنگ دانشگاه هاي ما با حفظ استفاده توسعه علمي نهادينه سازد. دكتر زاهدي مي تواند پيوند لازمي كه لازم است تحقيقات با تقاضامحوري داشته باشند ايجاد كند ضمن اينكه بايد دستاوردهاي مثبت پيشينيان حفظ شود و ادامه يابد.

بايد عدالت آموزشي در كشور برقرار شود و امكانات آموزشي به طور يكسان در اختيار همه اقشار قرار گيرد. استعداد بايد ملاك باشد نه كيسه و زر. بايد استعدادها بدون استفاده از رانت و ويژه خواهي در همه عرصه ها شكوفا شوند

الهام تصريح كرد : گفتمان دانشجويي عدالت است و شعار اين دولت نيز بر مبناي عدالت است اين همساني مي تواند فضاي كلي را به هم نزديك كند و فضاي نقادي را در دانشگاه ها به خوبي حفظ كند.

رئيس دفتر دكتر احمدي نژاد به عدالت آموزشي در كشور تاكيد كرد و افزود : بايد عدالت آموزشي در كشور برقرار شود و امكانات آموزشي به طور يكسان در اختيار همه اقشار قرار گيرد. استعداد بايد ملاك باشد نه كيسه و زر. بايد استعدادها بدون استفاده از رانت و ويژه خواهي در همه عرصه ها شكوفا شوند و اين عدالت، امنيت رواني را به دل جامعه وارد خواهد ساخت.

وي يادآور شد : در مجموعه فرهيختگان جز آقايان نمي توانند مديريت كنند زاهدي هم آقا است. اصلا در اين مجموعه همه آقا هستند و ما آقا زاده نداريم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در مراسم توديع توفيقي و معارفه زاهدي:

// دانشگاه، دانشگاه است؛ موسسه شغل يابي و باشگاه هياهو نيست

// توفيقي دانشگاه هاي بحران زده را بدون شعار و هياهو به آرامش رساند

// دكتر زاهدي وزارت علوم را در مسير خوبي هدايت خواهد كرد



رئيس مجلس شوراي اسلامي در مراسم توديع دكتر توفيقي و معارفه دكتر زاهدي گفت : دكتر توفيقي دانشگاه هاي بحران زده را بدون شعار و هياهو به آرامش رساند و امروز دكتر زاهدي در حالي وزارت علوم را بدست مي گيرد كه من اطمينان مي دهم كه وي وزارت علوم را در مسير خوبي هدايت خواهد كرد.



به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر حداد عادل با بيان اين مطلب افزود: حضور دانشگاهيان در مديريت كشور به طور طبيعي افزايش يافته است و اين جاي بسي خوشحالي است. براي اولين بار يك استاد دانشگاه رئيس جمهور مي شود كه اين پيام خوبي دارد و نشان دهنده تحقق وحدت حوزه و دانشگاه است كه آرزوي امام راحل (ره) بود. دكتر توفيقي در مدت مديريت خود، براي همه احترام قائل بود و كوچكترين برخوردي با مجلس شوراي اسلامي نداشت و هميشه تعامل را سرلوحه برنامه هاي خود قرار مي داد.

حضور دانشگاهيان در ساير مسئوليت هاي كشوري مي تواند نويد بخش موفقيت هاي بسياري در كشور باشد. تركيب دولت دكتر احمدي نژاد حكايت از افزايش درصد دانشگاهيان در هيئت دولت دارد. ضمن اينكه در مجلس شوراي اسلامي نيز 6 تا 70 نفر از نمايندگان اساتيد و مدرس هستند

وي تصريح كرد : حضور دانشگاهيان در ساير مسئوليت هاي كشوري مي تواند نويد بخش موفقيت هاي بسياري در كشور باشد. تركيب دولت دكتر احمدي نژاد حكايت از افزايش درصد دانشگاهيان در هيئت دولت دارد. ضمن اينكه در مجلس شوراي اسلامي نيز 6 تا 70 نفر از نمايندگان اساتيد و مدرس هستند.

حداد عادل افزود : اداي احترام و تقدير از توفيقي دارم. من از نزديك با دكتر توفيقي آشنايي دارم و به سجاياي اخلاقي ايشان به خوبي معترفم. توفيقي، وزيري خوش فكر بود كه در زماني كه دانشگاه ها، از مسير خود خارج شده بودند مديريت وزارت علوم را به دست گرفت و الحق به خوبي دانشگاه ها را به جايگاه منطقي خود نزديك ساخت. توفيقي دانشگاه هايي را كه بحران زده بودند و به جاي علم، بحران آنها را فراگرفته بود بدون شعار و هياهو به آرامش رساند.

اگر دانشگاه از علم دور باشد دانشگاه، باشگاه هياهو و دانشجو آلت دست گروه هاي مختلف سياسي مي شود

رئيس مجلس شوراي اسلامي يادآور شد : طبيعي است كه وزارت علوم به معناي سياست زدايي نيست. در همه جاي دنيا دانشجويان در سياست دخالت مي كنند و بايد هم اين حضور را داشته باشند. اما اين زماني صحيح است كه دانشگاه به معناي واقعي دانش گاه باشد. اگر به حضور دانشجو در صحنه هاي سياسي احترام گذاشته مي شود بدين دليل است كه دانشجو در محيط علم پرورش مي يابد و با تفكر علمي به سياست مي نگرد و خود را با علم اندوزي آماده مديريت در كشور مي سازد. حال اگر دانشگاه از علم دور باشد دانشگاه، باشگاه هياهو و دانشجو آلت دست گروه هاي مختلف سياسي مي شود.

بيش از هر چيز بايد جايگاه دانشگاه مشخص شود. آيا دانشگاه، تنها محلي براي كسب مدرك است. دانشگاه موسسه شغل يابي نبايد باشد. اداره يك كشور بدون دانشگاهي و دانشگاهيان امكان پذير نيست. امروز روزي نيست كه مشكلات بدون كمك و مساعدت دانشگاهيان مرتفع شود

وي افزود : با آنكه از نزديك دكتر زاهدي آشنايي ندارم اما زماني كه به عنوان اولين دكتراي رياضي دانشگاه كرمان فارغ التحصيل شد خبرش را شنيدم و از دوستانم در دانشگاه كرمان به توانايي هاي دكتر زاهدي آگاه بودم. من كه هميشه رشد دانشگاه هاي شهرستان ها را ارزش موفقيت مي دانستم بسيار خرسندم كه وي به مسوليت وزارت علوم منصوب شده است. دكتر زاهدي فردي است كه دانش و تحقيق را به خوبي مي شناسد و توان مديريتي لازم را نيز داراست. من اطمينان مي دهم وي به خوبي با دانشگاهيان كار كند و وزارت علوم را در مسير خوبي هدايت كند.

حداد عادل به جايگاه دانشگاه اشاره كرد و يادآور شد : بيش از هر چيز بايد جايگاه دانشگاه مشخص شود. آيا دانشگاه، تنها محلي براي كسب مدرك است. دانشگاه موسسه شغل يابي نبايد باشد. اداره يك كشور بدون دانشگاهي و دانشگاهيان امكان پذير نيست. امروز روزي نيست كه مشكلات بدون كمك و مساعدت دانشگاهيان مرتفع شود.

توفيقي در مراسم توديع خود :

// ارزش مسئوليت، تلاش براي رضايت خدا و مردم است

// توان علمي ايران، بزرگترين وحشت استكبار جهاني است



وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مراسم توديع خود و معارفه دكتر زاهدي گفت : سبك و سنگين بودن مسئوليت ها به عناوين نيست. سبك و سنگين بودن مسئوليت ها به تلاش براي رضايت مردم و خداست. من امروز مسئوليت وزارت علوم را به زمين مي گذارم و در عرصه علم و تحقيق حضور مي يابم.





سبك و سنگين بودن مسئوليت ها به عناوين نيست. سبك و سنگين بودن مسئوليت ها به تلاش براي رضايت مردم و خداست. چه بسا كار و فعاليت يك معلم و استاد از يك وزير هم مهم تر و حياتي تر باشد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر جعفر توفيقي با بيان اين مطلب افزود : امروز خوشحالم كه مسئوليت سنگين وزارت علوم را از دوش خود به زمين مي گذارم. البته مسئوليت علمي تدريس و تحقيق را هرگز رها نخواهم كرد. سبك و سنگين بودن مسئوليت ها به عناوين نيست. سبك و سنگين بودن مسئوليت ها به تلاش براي رضايت مردم و خداست. چه بسا كار و فعاليت يك معلم و استاد از يك وزير هم مهم تر و حياتي تر باشد.

وي تصريح كرد : وظيفه خود مي دانم به بسياري از الهامات و فرمايشات رهبر كبير انقلاب و مقام معظم رهبري در تربيت نيروي انساني جامه عمل پوشانده شده است. فعاليت هاي علمي و تحقيقات توسعه اي و بنيادي نويدبخش دستاوردهاي علمي بسيار زيادي است كه كشور مي تواند به آن اتكا كند.

توفيقي يادآور شد : وحشت استكبار جهاني نيز همين مسئله است. آنها قطعا از توان علمي كشور و حضور جوانان با استعداد ايران كه امروز در عرصه هاي علمي فعالند وحشت دارند و اين را مانع بزرگي براي خود مي پندارند.

وي افزود : كارآمدي نظام علمي كشور روز به روز افزايش مي يابد و پاسخ گويي بيشتر مي شود. ما در آينده نيز شاهد تحولات گسترده و عظيمي در نظام علمي و فني كشور خواهيم بود. جوانان ما نشان داده اند كه از چه استعداد بالايي برخوردارند.

توفيقي تصريح كرد : از رهبر معظم انقلاب اسلامي تشكر مي كنم كه بزرگترين پشتوانه توسعه علمي كشور بودند. ايشان هميشه از دستاوردهاي مثبت نظام علمي كشور ياد مي كردند و به هر طريق حمايت مي نمودند. اگر هم مشكلي بود به نحوي تذكر مي دادند.

وي از خاتمي نيز تقدير كرد و افزود : در دوران رياست جمهوري خاتمي توسعه علمي كشور گسترش قابل توجهي يافت و هميشه و هميشه آقاي خاتمي از توسعه علمي كشور و دانشگاه ها حمايت مي كردند. فضاي موفق جامعه علمي امروز، مديون حمايت ها و تلاش هاي آقاي خاتمي است.

توفيقي خاطرنشان كرد : از حجت الاسلام قمي رئيس نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها نيز تقدير و تشكر مي كنم. نهاد نمايندگي ولي فقيه در حمايت از دانشگاه ها و توسعه فرهنگي و علمي دانشگاه ها نقش بسزايي ايفا نمود.

وي در پايان از دكتر زاهدي به دليل تدارك چنين مراسمي تقدير كرد و افزود : اميدوارم و اطمينان دارم دكتر زاهدي با درايت و دانش بالاي خود وزارت علوم را در مسير رشد و تعالي سوق خواهد داد.

وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مراسم توديع توفيقي و معارفه خود:

// شعار جديد وزارت علوم "دانشگاه در خدمت تعالي و پيشرفت كشور" است

// نگاه مثبت مجلس و دولت به آموزش عالي، تحقق آرمان هاي علمي كشور را ميسر مي سازد



وزير علوم، تحقيقات و فناوري در مراسم توديع دكتر توفيقي و معارفه خود گفت: شعار محوري وزارت علوم " دانشگاه در خدمت تعالي و پيشرفت كشور" است كه نشات گرفته از برنامه چشم انداز بيست ساله كشور، برنامه چهارم توسعه و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است. در اين راستا اميدوارم مجلس، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دولت با نگرش مثبت به آموزش عالي، زمينه لازم براي تحقق آرمان هاي علمي كشور را فراهم آورند.



به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر محمدمهدي زاهدي گفت : دكتر جعفر توفيقي در مدت فعاليت خود در وزارت علوم، فعاليت هاي قابل توجهي عرضه كرده است كه توسعه و گسترش تحصيلات تكميلي، ارتقا فناوري هاي نو مانند بيوتكنولوژي و نانوتكنولوژي، نزديك سازي دانشگاه به صنعت و تجاري سازي فناوري و پژوهش، تاسيس شوراي عالي تحقيقات و فناوري از جمله اين خدمات است.

وي تصريح كرد : دكتر توفيقي در مسير توسعه علمي كشور از هيچ كوششي دريغ نكرد و تحولات عظيم در ساختار وزارت علوم از شاخص ترين اقدامات وي است. پرهيز از سياست زدگي و تنش از جمله ويژگي هاي شاخص دكتر توفيقي در طول مديريتش بود كه بسيار قابل توجه است.

زاهدي به برنامه هاي خود اشاره كرد و افزود : اين برنامه يازده محور و هدف كلي دارد كه در پنج برنامه اجرايي طراحي شده است و اميدوارم با كمك و تلاش ديگر گروه ها و مسئولان كشور برنامه هاي در نظر گرفته شده محقق و اهداف كلي به عمل تبديل شود.

متاسفانه در گذشته به وزارت علوم به عنوان يك وزارت مصرف گرا نگاه مي شد كه اين نگاه يك آفت بزرگ براي كشور محسوب مي شود. اين در حالي است كه وزارت علوم از وزارت خانه هاي حساس و اساسي در دولت است. وزارت علوم تربيت نيروي انساني كه از اركان اصلي توسعه در كشور است را برعهده دارد كه اين وظيفه بسيار خطير و قابل توجه است

وي يادآور شد : شعار محوري وزارت علوم " دانشگاه در خدمت تعالي و پيشرفت كشور" است كه نشات گرفته از برنامه چشم انداز بيست ساله كشور و رهنمودهاي مقام معظم رهبري است.

وي خاطرنشان كرد : متاسفانه در گذشته به وزارت علوم به عنوان يك وزارت مصرف گرا نگاه مي شد كه اين نگاه يك آفت بزرگ براي كشور محسوب مي شود. اين در حالي است كه وزارت علوم از وزارت خانه هاي حساس و اساسي در دولت است. وزارت علوم تربيت نيروي انساني كه از اركان اصلي توسعه در كشور است را برعهده دارد كه اين وظيفه بسيار خطير و قابل توجه است. وزارت علوم در راس توليد كننده هاي كشور قرار دارد و بايد نگاه مصرف گرايي به اين وزارت خانه تغيير يابد و اين وزارت به عنوان توليد كننده نيروي انساني مطرح شود. در اين راستا از هيچگونه رايزني با احزاب علم و فرهنگ دريغ نخواهم كرد.

دكتر زاهدي يادآور شد : اميدوارم مجلس، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دولت با نگرش مثبت به آموزش عالي، زمينه لازم براي تحقق آرمان هاي علمي كشور را فراهم آورند. اميدواريم دولت دكتر احمدي نژاد بتواند خدمتگذاري صادق براي مردم باشد و مردم نيز بتوانند طعم شيرين خدمت گذاري صادقانه را از دولت جديد بچشند.

وي در پايان اعلام كرد: آمادگي دريافت هر گونه پيشنهاد و مشورت از سوي دانشگاهيان و فرهيختگان كشور را دارد.



دكتر خالقي - معاون آموزشي وزارت علوم :

// اقدامات توفيقي در وزارت علوم بسيار بي شمار است

دكتر خالقي در مراسم توديع توفيقي و معارفه زاهدي گفت : دكتر توفيقي كه سجاياي اخلاقي او بر همه دانشگاهيان روشن و واضح است، اقدامات بسيار ارزنده اي در طول هشت سال گذشته در وزارت علوم صورت داده است.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر خالقي به خدمات برجسته دكتر توفيقي اشاره كرد و افزود : تقويت قانون احداث وزارت علوم، تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري، توجه به استقلال دانشگاه ‌ها و جايگاه ويژه براي هيات‌ هاي امنا، اعتقاد ويژه به منزلت دانشگاهيان و ارتقاي آن، حمايت از ايجاد مراكز تحقيقاتي ‌ماموريت‌ گرا و حمايت از پژوهش‌ هاي تقاضا محور، افزايش اختراعات و حمايت خاص از حوزه فناوري‌، كارآفريني و دوره‌ هاي علوم نوين، حضور جدي در مجامع علمي داخلي و خارجي، مثبت انديشي و نگاه حل مساله، پرهيز از ياس و نا اميدي و فراهم آوردن بستر براي حضور استعدادهاي جوان در فعاليت‌ هاي علمي كشور، توجه جدي به افزايش دسترسي جوانان به آموزش عالي و توسعه مبتني بر منابع انساني به جاي منابع طبيعي را بخشي از دستاوردهاي وزارت علوم در دوره وزارت دكتر توفيقي برشمرد.



وي همچنين افزود: ‌افزايش ظرفيت پذيرش دانشجو از 300هزار به 900 هزار نفر در سال 84 ، افزايش شانس پذيرش در دانشگاه ها از 15 به 50 درصد، حمايت موثر از دانشگاه ‌هاي تازه تاسيس و در حال توسعه، توسعه همكاري هاي علمي بين المللي و دوره‌ هاي مشترك بين‌ المللي، رفع موانع، اعطاي تسهيلات و حمايت از استعدادهاي درخشان،‌ ارتقاي كيفيت آموزش عالي از طريق اصلاح هرم هيات علمي، توسعه رشته‌ هاي جديد و ميان رشته ‌اي، توسعه تحصيلات تكميلي و افزايش ظرفيت دوره ‌هاي كارشناسي ارشد و دكترا و بازنگري و اصلاح دروس معارف اسلامي با همكاري نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ‌ها و تعامل نزديك بين حوزه و دانشگاه برخي ديگر از مهمترين دستاوردهاي وزارت علوم در اين دوره بوده است.



رئيس دانشگاه صنعتي شريف:

// توفيقي در يك كلام آقا است

// اختلاف دانشگاه آزاد با وزارت علوم در دوره دكتر توفيقي مرتفع شد

رئيس دانشگاه صنعتي شريف در مراسم توديع دكتر توفيقي و معارفه دكتر زاهدي گفت : دادن اختيار به دانشگاه ها، لايحه ساختار وزارت علوم، افزايش حقوق اعضاي هيئت علمي و حل اختلاف شديد دانشگاه آزاد با وزارت علوم از نتايج بارز دوران مديريت دكتر توفيقي است.

وي افزود : توفيقي به استعدادهاي درخشان توجه اي ويژه داشت و بنياد نخبگان را در دستور كار قرار داد. افزايش ظرفيت هاي آموزش عالي نيز در دوران توفيقي قابل توجه و تاكيد است.

سهراب پور گفت : سجاياي اخلاقي دكتر توفيقي آن قدر زياد است كه در يك كلام مي توان توفيقي را "آقا" ناميد. اميدوارم دكتر زاهدي نيز در دوران مديريت خود موفق باشد.



وزير علوم، تحقيقات و فناوري در جمع خبرنگاران:

// مشكل استقلال دانشگاه ها با آيين نامه حل نمي شود

// هرم اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها صحيح نيست

// پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي كشور نيز اصولي نيست در اين زمينه بايد كنكور ساماندهي شود

همچنين محمد مهدي زاهدي، در حاشيه مراسم معارفه خود در جمع خبرنگاران گفت: مشكل مالي از موانع مهم براي استقلال دانشگاه ‌ها است و استقلال دانشگاه ها با حرف عملي نمي شود. دانشگاه ‌ها بايد با ارتباط تنگاتنگ با مجامع بين المللي بتوانند در مسائل مالي خودكفا باشند. براي پيشرفت و توسعه كشور بايد نگاه ها به سمت استقلال دانشگاه ها تغيير كند. دانشگاه ها بايد به معناي واقعي مستقل شوند. اين استقلال با حرف و بخشنامه و آيين نامه درست نمي شود. بايد بستر لازم براي اين استقلال فراهم شود.



وي افزود : مشكلات وزارت علوم مادي و معنوي است. مشكلات معنوي دانشگاه‌ ها به عرصه فرهنگي برمي گردد و دانشگاه ها بايد در اين زمينه فعاليت كنند و برنامه ريزي داشته باشند تا فعاليت هاي فرهنگي دانشگاهي ارتقا يابد. اين ارتقا و پيشرفت بايد با ادراك سياسي همراه باشد تا دانشگاه از بحث هاي چالشي گذشته خارج شود.

زاهدي يكي از مشكلات دانشگاه ها را كمبود اعضاي هيئت علمي دانست و افزود : هرم اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها صحيح نيست. پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي كشور نيز اصولي نيست در اين زمينه بايد كنكور ساماندهي شود.

وزير علوم به بخش پژوهش اشاره كرد و يادآور شد : در پايان برنامه چهارم توسعه سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي بايد به 3 درصد ارتقا يابد كه متاسفانه در سال اول اين برنامه مطابق آنچه پيش بيني شده بود عمل نشد. در سال اول برنامه چهارم توسعه مي بايست 5/1 درصد از توليد ناخالص ملي به پژوهش اختصاص يابد كه اين امر محقق نشد و تنها 67/ درصد به اين امر اختصاص يافت. اين مشكل را بايد از طريق دولت و سازمان مديريت مرتفع نمود. پيگيري هايي صورت گرفته كه ادامه خواهند يافت. اميدواريم اين مشكل مرتفع شود تا پژوهش كه ركن اصلي توسعه كشور است از لحاظ بودجه اي در تنگنا نباشد.

وي افزود : مشكل اصلي در مورد بودجه ها وزارت علوم، نوع نگاه به اين وزارت است. .وزارت علوم يك وزارت مصرف گرا نيست كه اينگونه به آن نگاه مي شود. وزارت علوم با تربيت نيروي انساني يك وزارت خانه توليد كننده است. توليد آن هم از جنس نيروي انساني كه توسعه انساني خود زمينه توسعه هاي ديگر را فراهم مي آورد.

وزير علوم به ارتباط دانشگاه با صنعت اشاره كرد و افزود : ارتباط دانشگاه ها با صنعت دچار اشكال است كه بايد با راهكارهاي قانوني اين مشكل و معضل را مرتفع ساخت تا رابطه نزديك و تنگاتنگي بين علم و صنعت و دانشگاه و صنعت ايجاد شود. ضمن اينكه رابطه حوزه و دانشگاه نيز بايد تقويت و از اين رابطه تعريف صحيحي ارائه شود.

وي يادآور شد : آموزش و پژوهش دو بال يك پرنده هستند. پرنده هيچگاه با يك بال قادر به پرواز نيست. توسعه علمي هم بدون دو بال خود محقق نخواهد شد.



وزير علوم در خصوص برنامه ‌هاي اين وزارتخانه جهت ارتقاء كيفيت آموزشي يادآور شد : در برنامه هايي كه ارائه كرده ام توسعه آموزشي و كيفيت آموزشي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. فضاي دانشگاه ها بايد مناسب توسعه علمي و دانشگاهي شود. ضمن اينكه آموزش تكنولوژي هاي نوين هنوز در كشور ما باب نشده است كه بايد مورد توجه قرار گيرند.

زاهدي به علم اساتيد اشاره كرد و افزود : دانش اساتيد با دانش هاي روز دنيا بايد مطابق باشد. در دانشگاه هاي ما متاسفانه از مربي زياد استفاده مي شود كه بايد سطح علمي اين افراد را ارتقا دهيم.



وي تصريح كرد : براي پاسخگويي به داوطلبان پرشمار ورود به دانشگاه و تحصيلات دانشگاهي بايد از دانشگاه هاي غير دولتي استفاده شود. اما برنامه ‌ريزي بايد به گونه ‌اي باشد كه اگر داوطلبي در يك محل دور افتاده و مستضعف‌ نشين قبول شد، مانعي براي ورود او به دانشگاه وجود نداشته باشد.



وزير علوم، تحقيقات و فناوري در پايان به استفاده از نخبگان ايراني خارج از كشور اشاره كرد و يادآور شد : اكنون بسياري از همكاران دانشگاهي افرادي هستند كه در خارج تحصيل كرده ‌اند و بايد از آنها استفاده شود.