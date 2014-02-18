همایش روز قشر بسیج مهندسان در شاهرود برگزار می شود/ اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز در بیش از 50 پایگاه روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهرویه صبح سه شنبه در دیدار با مدیر عامل شرکت آب منطقهای و بحث پیرامون روز مهندسان که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، بیان کرد: روز مهندس تنها روزی است که هیچ متولی دولتی ندارد در حالی که دیگر نامگذاری ها متولی های خود را دارند.
وی افزود: فقط در روز مهندس است که دستگاه های اجرایی هیچ برنامه ای ندارند و حتی در سال های گذشته قرار بر کنار گذاشتن روز مهندس بودند که خوشبختانه بسیج مهندسین استان سمنان با کمک تعدادی از دستگاههای اجرایی توانسته هفت دوره همایش اجرا کند.
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان در مورد نحوه برگزاری همایش روز مهندس بیان کرد: در برنامه روز مهندس سال جاری که در محل پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود برگزار می شود قصد بر این است که پیرامون صنعت و کشاورزی مراسمی را برگزار کنیم و در این برنامه سعی شده از افراد شاخص استان و نخبه دعوت شود تا برنامه هر چه با شکوه تر و درخورشأن مهندسان انجام پذیرد.
دهرویه اضافه کرد: موضوعات و موارد مورد طرح در همایش روز مهندس پیرامون خلاء های استان در بخش صنعت و کشاورزی و مخصوصا بحث علمی کردن کشاورزی در روستاها است.
طرح بسیج همگام با کشاورز در بیش از 50 پایگاه روستایی اجرا می شود
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان همچنین از برگزاری طرح بسیج همگام با کشاورز در بیش از 50 پایگاه روستایی خبر داد و بیان کرد: شرایط برای اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز در پایگاه های روستایی مهیا شده است و همه هماهنگیها با سازمانهای ذیربط صورت گرفته و با توجه به اینکه همکاری بسیج مساجد و محلات را نیز در کنار خود داریم.
دهرویه افزود: در این طرح قرار است استان سمنان در بیش از 50 پایگاه روستایی هسته علمی تشکیل دهد و این پایگاهها باید در مرکزیت تولید محصول خاص و تعیین شده باشد تا عملکرد خوبی داشته باشد.
وی گفت: طرح بسیج همگام با کشاورز با اولویتهایی از قبیل شناسایی فرماندهان و افراد عضو در پایگاهها که در زمینه کشاورزی تحصیلات دانشگاهی دارند و یا به صورت تجربی در کشاورزی تولید کنندگان محصولات کشاورزی انجام شود.
طرح همگام با کشاورز به صورت گام به گام انجام شود
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان اضافه کرد: از دیگر مواردی که در اجرای طرح همگام با کشاورز باید مدنظر قرار گیرد آموزش فرماندهان پایگاه ها و توجیه آنها در زمینه کشاورزی و تربیت مربی در پایگاه ها برای برقراری رابطه با کشاورزان است تا بتوان تمام مسائلی که به آنها آموزش داده می شود را در اختیار افراد دیگر در آن منطقه قرار دهند.
دهرویه اظهار داشت: طرح همگام با کشاورز باید به صورت گام به گام و با نظرات کارشناسان انجام شود تا مشکلات و نقطه ضعفهای طرح که در اجرا نمایان میشود را مرتفع کند که طرح بتواند اهداف پیشبینی شده را محقق کند تا باعث افزایش تولیدات کشاورزی استان شود.
وی گفت: در انتخاب پایگاهها برای اجرای طرح باید دقت شود که این پایگاهها را در مناطقی انتخاب کنیم که مرکزیت محصول استراتژیکی تعیین شده، باشد تا اشراف بیشتری بتوان بر روی محصولات داشته باشیم و اطلاعرسانی را به صورت دقیق و سریع به دیگران برسانیم.
استفاده بهینه از آب و خاک 30 درصد افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت
رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان ضمن بیان اینکه با استفاده بهینه از آب و زمین کشاورزی می توان افزایش محصول و تولید کشاورزی را داشته باشیم خاطرنشان کرد: اگر این طرح به درستی اجرایی شود 30 درصد افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که این افزایش تولید منوط به بهینه سازی در آب و زمین ها است.
دهرویه عنوان کرد: انتخاب شیوه مناسب و استفاده از بهترین شیوه و روش برای اجرای طرح که از مهمترین مورد در طرح است که اگر شیوه مناسب انتخاب شود میتوان در کمترین زمان طرح را اجرایی کرد و بیشترین عملکرد را از آن شاهد بود.
وی گفت: آموزش افراد و کشاورزان برای جلوگیری از دور ریز محصولات کشاورزی و جلوگیری از ریزشهای موجود در برداشت محصولات که باید انجام شود.
صنعت و کشاورزی روستاها باید بومی سازی شود
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه بسیج در زمان جنگ باعث رشادت ها در راه انقلاب شده که این امر بسیار عالی است، گفت: بسیج باید در عمق مواضع نقش داشته باشد و در روستاها همه باید بسیجی باشند زیرا روستاها اهمیت فراوانی برای ما دارند.
سید حجت الله سجادی افزود: بسیج در کارهای صورت داده هیچگونه ادعایی ندارد و به دنبال بهتر کردن شرایط زندگی مردم و فضاهای آموزشی، بهداشت و درمان و دیگر موارد است.
وی اضافه کرد: نباید اجازه داد تا روستاهای ما به چالش کشیده شوند و بعد بخواهیم بدنبال راه حل برای مشکل بوجود آمده باشیم.
عدم بومی سازی یکی از مشکلات موجود در روستاها است
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سمنان همچنین با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات موجود در روستاها عدم بومی سازی است خاطرنشان کرد: میتوان با بومی سازی صنعت و کشاورزی در مناطق مختلف به حل بسیاری از این مشکلات کمک شایانی کرد.
سجادی در خاتمه گفت: استان سمنان پتانسیل خوبی در حوزه های صنعت و کشاورزی دارد که با کمی مدیریت صحیح می توان از این پتانسیل ها استفاده بهینه و مفید کرد تا سطح اقتصادی استان را افزایش دهیم و حتی در حال حاضر بسیاری از روستاها نیازمند کمکرسانی برای ساخت امکانات اولیه هستند.
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