همایش روز قشر بسیج مهندسان در شاهرود برگزار می شود/ اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز در بیش از 50 پایگاه روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی دهرویه صبح سه شنبه در دیدار با مدیر عامل شرکت آب منطقه‏ای و بحث پیرامون روز مهندسان که در سالن جلسات این شرکت برگزار شد، بیان کرد: روز مهندس تنها روزی است که هیچ متولی دولتی ندارد در حالی که دیگر نامگذاری ها متولی های خود را دارند.

وی افزود: فقط در روز مهندس است که دستگاه های اجرایی هیچ برنامه ای ندارند و حتی در سال های گذشته قرار بر کنار گذاشتن روز مهندس بودند که خوشبختانه بسیج مهندسین استان سمنان با کمک تعدادی از دستگاه‏های اجرایی توانسته هفت دوره همایش اجرا کند.

رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان در مورد نحوه برگزاری همایش روز مهندس بیان کرد: در برنامه روز مهندس سال جاری که در محل پارک علم و فناوری استان سمنان در شاهرود برگزار می شود قصد بر این است که پیرامون صنعت و کشاورزی مراسمی را برگزار کنیم و در این برنامه سعی شده از افراد شاخص استان و نخبه دعوت شود تا برنامه هر چه با شکوه تر و درخورشأن مهندسان انجام پذیرد.

دهرویه اضافه کرد: موضوعات و موارد مورد طرح در همایش روز مهندس پیرامون خلاء های استان در بخش صنعت و کشاورزی و مخصوصا بحث علمی کردن کشاورزی در روستاها است.

طرح بسیج همگام با کشاورز در بیش از 50 پایگاه روستایی اجرا می‏ شود

رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان همچنین از برگزاری طرح بسیج همگام با کشاورز در بیش از 50 پایگاه روستایی خبر داد و بیان کرد: شرایط برای اجرای طرح بسیج همگام با کشاورز در پایگاه ‏های روستایی مهیا شده است و همه هماهنگی‏ها با سازمان‏های ذیربط صورت گرفته و با توجه به اینکه همکاری بسیج مساجد و محلات را نیز در کنار خود داریم.

دهرویه افزود: در این طرح قرار است استان سمنان در بیش از 50 پایگاه روستایی هسته علمی تشکیل دهد و این پایگاه‏ها باید در مرکزیت تولید محصول خاص و تعیین شده باشد تا عملکرد خوبی داشته باشد.

وی گفت: طرح بسیج همگام با کشاورز با اولویت‏هایی از قبیل شناسایی فرماندهان و افراد عضو در پایگاه‏ها که در زمینه کشاورزی تحصیلات دانشگاهی دارند و یا به صورت تجربی در کشاورزی تولید کنندگان محصولات کشاورزی انجام شود.

طرح همگام با کشاورز به صورت گام به گام انجام شود

رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان اضافه کرد: از دیگر مواردی که در اجرای طرح همگام با کشاورز باید مدنظر قرار گیرد آموزش فرماندهان پایگاه ‏ها و توجیه آنها در زمینه کشاورزی و تربیت مربی در پایگاه ‏ها برای برقراری رابطه با کشاورزان است تا بتوان تمام مسائلی که به آنها آموزش داده می ‏شود را در اختیار افراد دیگر در آن منطقه قرار دهند.

دهرویه اظهار داشت: طرح همگام با کشاورز باید به صورت گام به گام و با نظرات کارشناسان انجام شود تا مشکلات و نقطه ضعف‏های طرح که در اجرا نمایان می‏شود را مرتفع کند که طرح بتواند اهداف پیش‏بینی شده را محقق کند تا باعث افزایش تولیدات کشاورزی استان شود.

وی گفت: در انتخاب پایگاه‏ها برای اجرای طرح باید دقت شود که این پایگاه‏ها را در مناطقی انتخاب کنیم که مرکزیت محصول استراتژیکی تعیین شده، باشد تا اشراف بیشتری بتوان بر روی محصولات داشته باشیم و اطلاع‏رسانی را به صورت دقیق و سریع به دیگران برسانیم.

استفاده بهینه از آب و خاک 30 درصد افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت

رئیس سازمان بسیج مهندسین استان سمنان ضمن بیان اینکه با استفاده بهینه از آب و زمین کشاورزی می توان افزایش محصول و تولید کشاورزی را داشته باشیم خاطرنشان کرد: اگر این طرح به درستی اجرایی شود 30 درصد افزایش تولید را به دنبال خواهد داشت که این افزایش تولید منوط به بهینه سازی در آب و زمین‏ ها است.

دهرویه عنوان کرد: انتخاب شیوه مناسب و استفاده از بهترین شیوه و روش برای اجرای طرح که از مهمترین مورد در طرح است که اگر شیوه مناسب انتخاب شود می‏توان در کمترین زمان طرح را اجرایی کرد و بیشترین عملکرد را از آن شاهد بود.

وی گفت: آموزش افراد و کشاورزان برای جلوگیری از دور ریز محصولات کشاورزی و جلوگیری از ریزش‏های موجود در برداشت محصولات که باید انجام شود.

صنعت و کشاورزی روستاها باید بومی سازی شود

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه بسیج در زمان جنگ باعث رشادت ها در راه انقلاب شده که این امر بسیار عالی است، گفت: بسیج باید در عمق مواضع نقش داشته باشد و در روستاها همه باید بسیجی باشند زیرا روستاها اهمیت فراوانی برای ما دارند.

سید حجت الله سجادی افزود: بسیج در کارهای صورت داده هیچگونه ادعایی ندارد و به دنبال بهتر کردن شرایط زندگی مردم و فضاهای آموزشی، بهداشت و درمان و دیگر موارد است.

وی اضافه کرد: نباید اجازه داد تا روستاهای ما به چالش کشیده شوند و بعد بخواهیم بدنبال راه حل برای مشکل بوجود آمده باشیم.

عدم بومی ‏سازی یکی از مشکلات موجود در روستاها است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی سمنان همچنین با تاکید بر اینکه یکی از مشکلات موجود در روستاها عدم بومی‏ سازی است خاطرنشان کرد: می‏توان با بومی‏ سازی صنعت و کشاورزی در مناطق مختلف به حل بسیاری از این مشکلات کمک شایانی کرد.

سجادی در خاتمه گفت: استان سمنان پتانسیل خوبی در حوزه ‏های صنعت و کشاورزی دارد که با کمی مدیریت صحیح می‏ توان از این پتانسیل‏ ها استفاده بهینه و مفید کرد تا سطح اقتصادی استان را افزایش دهیم و حتی در حال حاضر بسیاری از روستاها نیازمند کمک‏رسانی برای ساخت امکانات اولیه هستند.