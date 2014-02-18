باید شرایط دشوار سوریه به اتمام برسد

به گزارش خبرنگار مهر، واتوک سری پانگلیما پاندیکار رئیس پارلمان مالزی در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی گفت: اتحادیه کشورهای اسلامی به ما کمک می کنند تا از این فرصت برای رسیدن به دستاوردهایشان استفاده کنند.

وی با تاکید بر اینکه باید هویت اسلامی را حفظ کنیم، تاکید کرد: بسیاری از کشورهای اسلامی در شرایط خوبی نیستند و با چالش‌های نقض حقوق بشری روبرو هستیم. کشور مالزی از حامیان امت اسلام است و همواره بر این مساله تاکید داشته است.

رئیس پارلمان مالزی با تاکید بر اینکه مالزی همواره از مردم فلسطین حمایت کرده است، گفت: در سال 2003 در سازمان ملل از حق مشروع آرمان فلسطین دفاع کردیم و خواستار ارائه قطعنامه حل مشکلات فلسطین شدیم.

پاندیکار با اشاره به اینکه مالزی علاقه مند به ایجاد صلح در کشورهای اسلامی بوده و همواره مشارکت فعالی در این زمینه داشته است، بیان کرد: مالزی همواره سعی داشته نقش تاثیرگذاری در میان ملت های مسلمان داشته باشد و به دنبال راه حل برای حل مشکلات آنها بوده است.

وی ادامه داد: نخست وزیر مالزی ابتکار عمل هایی را تحت برنامه GMM فراهم کرده و یکی از این برنامه ها مقابله با چالش های کشورهای اسلامی است.

رئیس پارلمان مالزی با تاکید بر اینکه تمامی شوراهای اسلامی باید ابتکار عمل برای حل مشکلات امت اسلام داشته باشند، گفت: به همین منظور و برای تحکیم اقدامات در جهت وحدت مسلمانان کشور مالزی ابتکاراتی را در سال 2013 ارائه کرده است و ما خواستار افزایش حمایت از کشورهای اسلامی هستیم تا بتوانیم به امت مسلمان خدمتی کرده باشیم.

پاندیکار یادآور شد: کشور مالزی علاقه مند است در خصوص مسائل سوریه تداخل داشته باشد و از تمام طرف ها خواسته شرایط دشوار را به ویژه برای کودکان و زنان به اتمام برسانند و یک راه حل مسالمت‌آمیز بین گروه های سوری ایجاد شود.

وی اضافه کرد: مالزی معتقد است منع سلاح های هسته ای می تواند در صدر کار تصمیمات بین المللی باشد و ما طرفدار منع کامل تسلیحات هسته ای هستیم و این هدف را دنبال می کنیم و امیدواریم کشورهای دیگر به ما بپیوندند و کل جهان برای این مساله بپاخیزد.

رئیس پارلمان مالزی با ابراز امیدواری از اینکه حل سلاح هسته ای در تمام سطوح مدنظر قرار بگیرد، اضافه کرد: البته باید اعتراف کنیم استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای جدا است و این را حق تمامی کشورها می دانیم که از انرژی هسته‌ای استفاده کنند.

پاندیکار در پایان خاطر نشان کرد: ما باید متحد باشیم و با میانه‌روی برای چالش های روبرو اقدام کنیم و تلاشمان حمایت از ملت هایی که درد و رنج می کشند، باشد به ویژه اگر این کشورها مسلمان و برادر دینی ما باشند.

در ادامه رئیس پارلمان بنگلادش در این اجلاس اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم شاهد همکاری خوبی میان امت اسلامی برای مقابله با چالش های قرن بیست‌ویکم باشیم.

وی گفت: همکاری در چارچوب این اتحادیه می تواند دستاورد خوبی برای امت اسلامی باشد و IUPC کمی برای تمام امت اسلامی و همه آرزو می کنیم با اتحاد و همبستگی دستاوردهای خوبی داشته باشیم.