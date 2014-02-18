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۲۹ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۰۵

صدور گذرنامه بیومتریک در آینده نزدیک/ فردا آخرین مهلت ثبت نام ساماندهی افاغنه

صدور گذرنامه بیومتریک در آینده نزدیک/ فردا آخرین مهلت ثبت نام ساماندهی افاغنه

رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه گفت: صدور گذرنامه بیومتریک در مرحله نهایی است و در آینده ای نزدیک گذرنامه ها به صورت بیومتریک صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار محمود صادقي با اشاره به صدور گذرنامه هاي بيومتريک، گفت: فرآيند کنترل و در نهايت صدور اين گذرنامه ها در مراحل پاياني است.
وي ادامه داد: در آينده نزديک  از گذرنامه هاي بيومتريک رونمايي مي شود.

افاغنه براي تمديد رواديد به سفارتخانه افغانستان مراجعه کنند

رئيس پليس مهاجرت و گذرنامه ناجا در ادامه با اشاره به طرح ساماندهي اتباع افغاني که در سال 89 اجرا شد، گفت: پس از برگزاري اين طرح و ثبت نام افاغنه در اين طرح، رواديد آنان براي حضور قانوني در کشور به مدت يکسال، تمديد شد.

صادقي خاطرنشان کرد: اتباع افغاني تا تاريخ 30 بهمن، فرصت دارند به سايت samandehi-nobat.ir که اداره اتباع وزارت کشور اعلام کرده بود، مراجعه کرده و با تکميل سامانه ثبت نام، حضور خود در ايران را قانوني کنند؛ افراد باقي مانده از طرح براي تمديد رواديد بايد به دفاتر كفالت مراجعه و اقدام به ثبت نام کنند.

وي افزود: با توافقات انجام شده با سفارت افغانستان در تهران مقرر شده تا مشمولان طرح براي تمديد اعتبار گذرنامه خود به محل هایي كه سفارت افغانستان تعيين مي كند و در سامانه نوبت دهي اين سفارت مشخص شده است مراجعه و گذرنامه خود رابه مدت دوسال تمديد کنند.

کد مطلب 2239246

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