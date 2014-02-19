محسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سرنوشت ساخت فیلمنامه «ما همه گناهکاریم» گفت: پس از توقف فیلمبرداری «ما همه گناهکاریم» به کارگردانی حامد امرایی، تصمیم گرفتیم فیلمنامه را دوباره بازنویسی کنیم که نگارش این فیلمنامه با عنوان «ما همه متهمیم» توسط امیر عربی انجام شد.

وی افزود: پس از تغییرات در فیلمنامه و نگارش دوباره آن توسط عربی، امرایی نیز درگیر ساخت یک تله فیلم دیگر شد و ما از رهبر قنبری دعوت کردیم تا ما را در مقام کارگردان همراهی کند به همین دلیل این فیلم هم اکنون توسط رهبر قنبری با عنوان «ما همه متهمیم» از امروز 30 بهمن در شمال کشور کلید می‌خورد.

علی اکبری با اشاره به اینکه ممکن است از راش‌هایی که در گذشته گرفته شده است هم استفاده شود، بیان کرد: هنگامه قاضیانی هم که پیش از این در این فیلم با ما همکاری داشت هم اکنون درگیر کار دیگری است به همین دلیل پریوش نظریه جایگزین وی شده است.

بخش‌هایی از این فیلم پیش از این توسط حامد امرایی در شمال و تهران فیلمبرداری شده بود که بر اساس گفته تهیه‌کننده اثر این امکان وجود دارد که از این بخش‌ها نیز استفاده شود.

پریوش نظریه و حمید فرخ‌نژاد دو بازیگر اصلی «ما همه متهمیم» هستند.