مهدی رحمانی کارگردان جوان سینما که امسال با فیلم «برف» در سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور داشت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قرار نیست این فیلم برای اکران عمومی دچار تغییر شود و ما همنا نسخه جشنواره‌ای را برای اکران در نظر گرفته‌ایم. واکنش مخاطبان در جشنواره فجر به شکلی بود که دلیلی برای تغییر در نسخه اکران عمومی نمی‌بینم.

به گفته وی، با توجه به فضای فیلم تلاش می‌شود «برف» بهار سال 93 نمایش داده شود.

«برف» سومین ساخته سینمایی مهدی رحمانی که شرح حال یک روز از زندگی خانواده‌ای شهری است که درگیر برپایی مراسم خواستگاری دخترشان هستند. در این فیلم رویا تیموریان، افشین هاشمی، محمد رضا غفاری، آناهیتا افشار، رابعه مدنی، مینا ساداتی، شیرین یزدانبخش و میلاد کی مرام بازیگران «برف» هستند.

از دیگر عوامل فیلم می‌توان به مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، تدوین: حسن حسندوست، نویسنده: حسین مهکام، موسیقی: بابک میرزاخانی، صداگذاری و میکس: امیرحسین قاسمی، صدابردار: یدالله نجفی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه و لباس: ویدا روشنی، دستیار اول و برنامه ریز: منصور میرشکاری و تهیه کننده: مهدی رحمانی اشاره کرد.

این فیلم در جشنواره فجر در بخش هایی همچون بهترین فیلمنامه نامزد دریافت جایزه شد.