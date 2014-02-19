پیروزی فلسطین هدف و مسوولیت همه ماست

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس پارلمان یمن در نهمین کنفرانس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی که در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: این اجلاس در شرایطی برگزار می شود که باید در سایه آن تکامل و منافع کشورهای اسلامی را پی بگیریم.

وی با اشاره به اینکه مساله فلسطین و پیروزی آن یک هدف و مسئولیت برای همه ماست افزود: ما از برادران فلسطینی خود می خواهیم که آشتی ملی را میان خود محقق کنند زیرا اگر میان برادران فلسطینی ما اختلاف وجود داشته باشد به رژیم صهیونیستی خدمت خواهد کرد.

رئیس پارلمان یمن با اشاره به اینکه حق ملتها دستیابی به فناوری هسته ای است ادامه داد: مذاکرات ژنو میان ایران و 6 کشور اروپایی را به فال نیک می گیریم و از اسرائیل می خواهیم خود را از سلاح هسته ای عاری کند تا منطقه ای به دور از سلاح هسته ای داشته باشیم.

رئیس پارلمان یمن در پایان یاد آور شد: تروریسم دین اسلامی ما و آداب و رسوم عربی را تهدید می کند از این رو باید از جامعه بین الملل بخواهیم جلو آن را بگیرد.