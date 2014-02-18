طرح جامع پیشگیری و مدیریت زمین لغزش در استانها اجرا شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا میرصانعی شامگاه سه شنبه در اختتامیه همایش بین المللی زمین شناسی در ساری با اشاره به ارائه راهکار پیشگیری افزود: باید مطالعات مورد نیاز در زمینه زمین لغزش در کشور با صرف هزینه مناسب انجام پذیرد تا در زمان حادثه ده برابر هزینه پیشگیری را متقبل نشویم.

میر صانعی هزینه پیشگیری مخاطرات زمین لغزش را یک برابر هزینه بازسازی دانست.

مشاور کارگروه ملی زلزله و لغزش لایه های زمین گفت :مدیریت زمین لغزش نسبت به سایر بلایا مدیریت پذیرتر است و با شناسایی لغزشهای قدیمی و دست کاری نکردن طبیعت به راهکارهای پیشگیری برسیم.

میر صانعی همچنین خواستار شناسنامه دار کردن حوزه های آبخیزداری که از پارمترهای آن یکی سیل و دیگری زمین لغزش است، شد.

مشاور کارگروه ملی با اشاره به این که بانک اطلاعات زمین لغزش کشور ما بسیار ضعیف است افزود : در این زمینه نه هزینه و نه سرمایه گذاری می شود و باید این بخش تقویت شده و هر استانی که قادر به سرمایه گذاری است بخش خودش را تقویت کند.

وی با اشاره به همایش بین المللی علوم زمین گفت: ما علاوه بر بحرانهای زمین شناختی گرفتار سه بحران جدید در برگزاری این همایش شده ایم که شامل بحران اداره سمینارها، بحران عدم حضور مدیران در سخنرانیهای اصلی و بحران سوم ترک مسئولان و مدیران در هنگام نتیجه گیری و ارائه نظرات کارشناسان است.

میرصانعی اظهار داشت : برگزاری این گونه سمینارها بدون حضور مسولین و مدیران هیچ نتیجه ای را در بر ندارد چرا که در هنگام بروز بحران این مدیران و مسولین استانی هستند که باید از خطرات آگاهی داشته مدیریت بحران داشته باشند.

وی خواهان آموزشهای دقیق و حساسیت لازم در این زمینه شد و افزود بومی سازی روشهای پایدار سازی زمین نیز باید انجام شود و گفت: اطلاعات جمع بندی شده این سمینارها در اختیار سازمانهای زیربط شد.