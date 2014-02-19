گردهمایی حقوقدانان شرق کشور در مشهد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این گردهمایی بزرگ سه‌شنبه شب در سالن صبای مشهد از رتبه های برتر پذیرفته شدگان آزمون وکالت کشور تجلیل شد.

بزرگترین گردهمایی حقوقدانان شرق کشور با حضور 1100 دانشجو و فارغ التحصیل رشته حقوق شرق کشور برگزار شد.

در این گردهمایی که با هدف تجلیل از دانش آموختگان در دپارتمان تخصصی دادستان و پذیرفته شدگان در آزمون وکالت برگزار شد، از 150 فارغ التحصیل "دپارتمان تخصصی حقوق دادستان " تقدیر شد.

همچنین از 19 نفر از دارندگان رتبه های برتر و 9 نفر از فارغ التحصیلان موسسه اندیشه سازان که با رتبه تک رقمی در آزمون وکالت کشور پذیرفته شده اند به صورت ویژه تقدیر به عمل آمد.

خراسان در راه تبدیل شدن به قطب حقو قی کشور

مدیر دپارتمان حقوق دادستان در این گردهمایی اظهار کرد: خراسان رضوی در راه تبدیل شدن به قطب حقوقی کشور گام بر می‌دارد و در آینده نزدیک یک چهارم قبول شدگان وکالت از این استان خواهد بود.

مجید قاضی زاده به مفهوم نام این دپارتمان به معنای محل قانون اشاره کرد و ادامه داد: این مجموعه در شرق کشور توانسته موفق عمل کند و در تهران و 20 مرکز استان کشور نمایندگی دارد.

وی با تاکید بر اینکه موفقیت این مجموعه مرهون تشکیل اتاق فکر با حضور اساتید و طراحان و مبتکران است افزود: آنچه در این میان استان خراسان را متمایز کرده همین خلاقیت و ابتکار در آموزش دانشجویان حقوق است.

مدیر دپارتمان حقوق دادستان بیان کرد: این دپارتمان تخصصی مفاهیم حقوقی را به دانشجویان منتقل می کند و رمز موفقیت دانش آموختگان در این موسسه این بوده که متن قانون به آنها منتقل شده است.

وی ادامه داد: دغدغه اساتید این دپارتمان این بوده که حقوق را به دانشجویان بفهماند و ارائه دانش حقوقی قبل از دانش آزمونی بوده است.

قاضی زاده گفت: 250 نفر از خراسان در آزمون وکالت پذیرفته شده اند در حالی که 120 نفر ظرفیت پذیرش این استان بوده و این دلیلی ندارد جز اینکه دانش آموختگان در این موسسه به دانش مسلح شده اند.

وی تاکید کرد: خراسان در راه تبدیل شدن به قطب حقوقی کشور است و قطعا عملیاتی شدن این هدف با همراهی تحصیلکردگان این رشته میسر می شود.