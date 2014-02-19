شکست مانیزان کرمانشاه مقابل نفت امیدیه و سقوط دو پله ای در جدول

امید باباجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم های بسکتبال مانیزان کرمانشاه و نفت امیدیه عصر روز گذشته به مصاف یکدیگر رفتند که تیم مانیزان با حساب " 70 بر 68 " نتیجه را به حریف خوزستانی خود واگذار کرد.

وی افزود: تیم مانیزان در حالی نتیجه این مسابقه را واگذار کرد که با اندکی درایت بیشتر می توانست نتیجه این دیدار را به سود خود خاتمه دهد.

باباجانی خاطرنشان کرد: بازیکنان مانیزان اگر در پرتاب های سه امتیازی خود بیشتر توانست با نتیجه ˈ70 بر 68ˈ مقابل مهمان کرمانشاهی خود صاحب برتری شود.

دبیر هیات بسکتبال کرمانشاه یادآور شد: تیم مانیزان با قبول این شکست با 26 امتیاز و دو پله سقوط در مکان هفتم قرار گرفت و از سوی مقابل نیز نفت امیدیه نیز با تیم مانیزان هم امتیاز شد تا نماینده کرمانشاه با جدیدت بیشتری در ادامه رقابت ها حاضر شود.

باباجانی افزود: تیم مانیزان در هفته نوزدهم لیگ روز جمعه هفته جاری (دوم اسفند) در کرمانشاه میزبان شهرداری تبریز تیم سوم جدول خواهد بود