نصب آخرین تکنولوژی روز دنیا در زمینه بسته بندی آب در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، میشل راسکائو در نشست خبری خود با خبرنگاران از نصب آخرین تکنولوژی های روز دنیا در زمینه تولید آب معدنی در ایران خبرداد و گفت: سرمایه گذاری گسترده ای در این زمینه صورت گرفته است و هم اکنون تجهیزات با آخرین تکنولوژِی روز دنیا در زمینه بسته بندی آب معدنی در ایران نصب شده است.

مدیرعامل فرانسوی شرکت آب های معدنی دماوند افزود: هم اکنون دنون که یکی از سه برند برتر دنیا در زمینه بسته بندی آب معدنی است، سرمایه گذاری بزرگی را در ایران انجام داده است و علیرغم اعمال تحریم های سختگیرانه غرب بر علیه ایران، هیچگاه از فعالیت های خود دست برنداشته است.

وی افزود: حتی یک روز هم مدیران فرانسوی این شرکت، ایران را ترک نکرده اند و همواره بر توسعه محصولات و بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا تاکید داشته اند.

به گفته راسکائو، خط جدید تولید وارد ایران شده است و نیروی انسانی که به کار گرفته شده از افراد صاحب تخصص است که بعضا از کشورهای دیگر دنیا به ایران آورده شده اند.

وی اظهار داشت: تحریم ها بر کار ما در ایران اثرگذار بوده است و اگر این تحریم ها نبود، هم اکنون بسیاری از طرح های توسعه ای خود را در ایران اجرا کرده بودیم.

همچنین در ادامه لیلا حقی، مدیر بازاریابی این شرکت نیز گفت: در تولید آب های معدنی این برند، آخرین تکنولوژی میکرو فیلتراسیون پیشرفته به کار گرفته شده است؛ این در شرایطی است که سرانه مصرف آب معدنی در ایران 12 لیتر و در ترکیه که کشوری که به لحاظ آب و هوایی نزدیک به ایران است، از 100 لیتر فراتر است.

وی افزود: هیات فرانسوی باید از تجربه کار شرکت دنون فرانسه با دماوند درس بگیرد، چراکه در شرایط تحریم هیچگاه این برند فرانسوی ایران را تنها نگذاشت.

به گفته حقی، بحران اقتصادی سال گذشته ایران، باعث شد تا مصرف کنندگان خریدهای خود را کنترل کنند و بر همین اساس، میزان خرید آب های معدنی کاهش یافت. البته برآورد ما این است که از 800 تا یک میلیارد لیتر آب معدنی در کشور به فروش می رسد که از این رقم سهم ما 200 میلیون لیتر است.