دنیل داوری مصدوم شد/ شدت مصدومیت هنوز مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیل داوری دروازه بان ایرانی باشگاه آینتراخت برانشوایگ در پیروزی 4 بر 2 این هفته تیمش مقابل هامبورگ عملکرد بسیار خوبی داشت. در دقیقه 36 این بازی داوری ضربه ایستگاهی تماشایی رافائل فان در فارت را مهار کرد اما بعد از آن با شانه به زمین خورد و از این ناحیه دچار درد شد. پزشکان تیم موقتا او را داخل زمین مداوا کردند و داوری به بازی ادامه داد. بعد از دیدار هم پزشکان تیم اعلام کردند مشکلی برای شانه او به وجود نیامده است.

اما با شدید شدن درد شانه داوری سه شنبه معاینات دقیق تری صورت گرفت و در نهایت باشگاه اعلام کرد داوری به دلیل مصدومیت شانه نمی تواند در دیدار شنبه هفته آینده تیمش مقابل نورنبرگ به میدان برود. هنوز میزان شدت مصدومیت داوری و مدت دوری او از میادین مشخص نیست.

داوری یکی از 3 دروازه بان تیم ملی ایران در جام جهانی است و امیدوار است بتواند هر چه زودتر مصدومیت خود را پشت سرگذاشته و در دیدارهای تدارکاتی تیم ملی ایران در آستانه رقابتهای جام جهانی به میدان برود.