نمایش بیش از حد فیلم های فجر به اکران سراسری آسیب می زد/ بازگشت جشنواره کودک به همدان گزینه ای روی میز است

ناصر باکیده در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه اختتامیه جشنواره فیلم فجر در همدان عنوان کرد: پیش بینی می کردیم که استان همدان به علت ایجاد زیر ساخت های مناسب به لحاظ سینماهای دیجیتالی، با استقبال خوب مخاطبان مواجه شود که همین گونه نیز شد.

وی ادامه داد: برای برگزاری جشنواره در سراسر کشور همت و مشارکت خوبی با شرکت وزارت کشور،سازمان امور سینمایی شکل گرفت و اتفاق بزرگی روی داد که این امر کمک کرد و مردم توانستند فیلم ها را به صورت همزمان ببینند.

وی اذعان داشت: برگزاری چنین جشنواره هایی می تواند به احیا و بازسازی سالن های سینما بیانجامد و می تواند زمینه اکران فیلم ها در سال آتی را نیز ایجاد کند.

انتخاب فیلم ها به انتخاب جامعه تهیه کنندگان سینما بود

مدیر امور استانهای فیلم فجر با اشاره به اینکه جامعه تهیه کنندگان سینما 20 عنوان فیلم را برای هر استان با توجه به ویژگی های آنها برگزیدند، اذعان داشت: همه فیلم های بخش مسابقه در استانها اکران شد به استثنا برخی آثار که تهیه کننده آنها تمایلی به این کار نداشت.

وی افزود: همدان جز استانهایی بود که شش سانس نمایش داشت در حالی که در استانهای دیگر چهار نمایش در روز به وقوع می پیوست و داوری در همدان نیز به شکل مردمی بود.

سازندگان رستاخیر مخالف پخش استانی آن بودند

باکیده که حاضر به اعلام تعداد کل تماشاگران جشنواره در همه استانها تا جمع بندی کلی نشد، در خصوص عدم نمایش فیلم هایی چون رستاخیز و شیار 143 در همدان گفت: شیار 143 در خیلی از استانها اکران شد و فیلم رستاخیز نیز تنها در تهران اکران شد چرا که تهیه کننده آن با اکران سراسری در بخش استانی موافق نبود.

وی ادامه داد: سازمان سینما شهر به بازسازی 22 سینما برای پخش فیلم ها در این دوره اقدام کرد.

مدیر امور استانهای فیلم فجر در خصوص تفاوت قیمت بلیط استانها گفت: در هر استانی این اختیارات به همان استان واگذار شده بود و آنان با توجه به تناسب های اقلیمی،فرهنگی واقتصادی هر منطقه خود قیمت را تعیین میکردند.

باکیده در خصوص علت پخش فیلم ها تنها در یک سینما در همدان عنوان کرد: اکران عمومی با پخش فیلم در جشنواره متفاوت است و نباید فراموش کرد که اکران بیش از حد به اکران سراسری فیلم آسیب میزند و قرار نیست همه فیلم ها را به صورت وسیع پخش کنیم و باید به سرمایه گذاری تهیه کنندگان توجه کرد.

وی افزود: آخرین اختتامیه در دوم اسفند برگزار می شود.

اما استاندار همدان در اختتامیه از باکیده درخواست کرد پیام مردم همدان را برای بازگشت جشنواره فیلم کودک به او برساند.

وی در این خصوص نیز گفت: استاندار اعلام آمادگی کردند و من هم این پیام را انتقال می دهم و تنها می توانم بگویم بازگشت جشنواره فیلم فجر به همدان تنها گزینه ای روی میز است.