۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۱۸

لیگ برتر بسکتبال؛

آغاز دیدارهای رده‌بندی تیم‌های نهم تا دوازدهم از دوشنبه آینده

رقابت چهار تیم پائین جدولی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای تعیین رده‌بندی نهایی تیم‌های نهم تا دوازدهم این رقابت‌ها از دوشنبه آینده آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله دوره‌ای (رفت و برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تیم‌های استقلال زرین قشم، افرا خلیج فارس، شهرداری گرگان و نیروی زمینی به ترتیب در رده‌های نهم تا دوازدهم جدول رده‌بندی قرار گرفته و از صعود به پلی‌آف هشت تیم بالای جدول بازماندند.

طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، این چهار تیم باید دیدارهای خود را در مصاف با یکدیگر و برای تعیین نهایی جایگاه تیم‌های نهم تا دوازدهم دنبال کنند. بر این اساس تیم نهم جدول رده‌بندی یعنی استقلال زرین قشم با نیروی زمینی که در رده دوازدهم ایستاد ، دیدارهای رفت و برگشتی را برگزار خواهد کرد و مشابه این دیدار را هم دو تیم افراخلیج فارس و شهرداری گرگان که در رده‌های دهم و یازدهم قرار گرفتند، مقابل یکدیگر برگزار خواهند کرد.

دیدارهای رفت این چهار تیم از دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد و دیدارهای برگشت نیز پنجشنبه هفته آینده برگزار می‌شود. دوازدهم اسفندماه نیز دیدارهای سوم این تیم‌ها - البته در صورت نیاز - برگزار می‌شود.

برنامه دیدارهای چهار تیم پائین جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور برای تعیین رده‌بندی نهایی تیم‌های نهم تا دوازدهم به این شرح است:

دوشنبه 92/12/5

* استقلال زرین قشم - نیروی زمینی (ساعت 16 - سالن تختی قشم)
* شهرداری گرگان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)

پنجشنبه 92/12/8

* نیروی زمینی - استقلال زرین قشم (ساعت 15 - تالار بسکتبال آزادی)
* افرا خلیج فارس - شهرداری گرگان (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی) 

