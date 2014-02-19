به گزارش خبرنگار مهر، در پایان مرحله دورهای (رفت و برگشت) مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور تیمهای استقلال زرین قشم، افرا خلیج فارس، شهرداری گرگان و نیروی زمینی به ترتیب در ردههای نهم تا دوازدهم جدول ردهبندی قرار گرفته و از صعود به پلیآف هشت تیم بالای جدول بازماندند.
طبق برنامه سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال، این چهار تیم باید دیدارهای خود را در مصاف با یکدیگر و برای تعیین نهایی جایگاه تیمهای نهم تا دوازدهم دنبال کنند. بر این اساس تیم نهم جدول ردهبندی یعنی استقلال زرین قشم با نیروی زمینی که در رده دوازدهم ایستاد ، دیدارهای رفت و برگشتی را برگزار خواهد کرد و مشابه این دیدار را هم دو تیم افراخلیج فارس و شهرداری گرگان که در ردههای دهم و یازدهم قرار گرفتند، مقابل یکدیگر برگزار خواهند کرد.
دیدارهای رفت این چهار تیم از دوشنبه هفته آینده آغاز خواهد شد و دیدارهای برگشت نیز پنجشنبه هفته آینده برگزار میشود. دوازدهم اسفندماه نیز دیدارهای سوم این تیمها - البته در صورت نیاز - برگزار میشود.
برنامه دیدارهای چهار تیم پائین جدول مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور برای تعیین ردهبندی نهایی تیمهای نهم تا دوازدهم به این شرح است:
دوشنبه 92/12/5
* استقلال زرین قشم - نیروی زمینی (ساعت 16 - سالن تختی قشم)
* شهرداری گرگان - افرا خلیج فارس (ساعت 16 - سالن امام خمینی (ره) گرگان)
پنجشنبه 92/12/8
* نیروی زمینی - استقلال زرین قشم (ساعت 15 - تالار بسکتبال آزادی)
* افرا خلیج فارس - شهرداری گرگان (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی)
نظر شما