محکومیت انفجارهای عراق از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم افزود : بدون تردید تروریستها و حامیان آنها با اینگونه اقدامات غیرانسانی و وحشیانه بدنبال انتقام از دولت و ملت عراق و تخریب روند دموکراسی و منافع ملی این کشور بوده و تلاش دارند با به راه انداختن فتنه مذهبی و تحریک مردم ، عراق را وارد درگیری های داخلی و طائفی نمایند.



سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق ، بر ضرورت انجام گفتگو و مشورت مستمر بین گروههای مختلف عراقی به منظور تقویت وحدت داخلی و وفاق ملی و تشکیل جبهه ای ملی برای مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کرد.