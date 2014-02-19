محکومیت انفجارهای عراق از سوی سخنگوی وزارت خارجه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم افزود : بدون تردید تروریستها و حامیان آنها با اینگونه اقدامات غیرانسانی و وحشیانه بدنبال انتقام از دولت و ملت عراق و تخریب روند دموکراسی و منافع ملی این کشور بوده و تلاش دارند با به راه انداختن فتنه مذهبی و تحریک مردم ، عراق را وارد درگیری های داخلی و طائفی نمایند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از دولت و ملت عراق ، بر ضرورت انجام گفتگو و مشورت مستمر بین گروههای مختلف عراقی به منظور تقویت وحدت داخلی و وفاق ملی و تشکیل جبهه ای ملی برای مبارزه با تروریسم در این کشور تاکید کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات تروریستی امروز سه شنبه که در مناطق مختلف عراق از جمله بغداد به وقوع پیوست را قویا محکوم کرد و کشته شدن پنجاه شهروند بی گناه عراقی در این حوادث را به ملت و دولت عراق تسلیت گفت.
