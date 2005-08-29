به گزارش خبرگزاري"مهر"، متن كامل پيام رييس جمهور به انجمن آثار و مفاخر فرهنگي برگزاركننده مراسم بزرگداشت اين طنزپرداز فقيد به شرح زير است:‌

بسم الله الرحمن الرحيم

تجليل از مرحوم كيومرث صابري (گل‌آقا) تكريم اصحاب فرهنگ و هنر و تعظيم هويت و افتخارات ملت ايران است و اينجانب اهتمام انجمن آثار و مفاخر فرهنگي را در اين زمينه ارج مي ‌نهم.

گل ‌آقاي عزيز روحي لطيف و انديشه ‌اي فاخر داشت. او هنرمندي چيره‌ دست بود كه با آميختن لطافت و طنز، بردباري در برابر نقد‌ را ترويج كرد و به طور غير قابل انكاري، اخلاق و انصاف را در شيوه بديع خود به ‌كار گرفت.

ويژگي‌ هاي ذاتي و منحصربه‌ فرد مرحوم صابري، بنياني مرصوص براي شخصيت فرهنگي او محسوب مي‌ شد؛ اما همنشيني ‌اش با معلمي وارسته و انساني كم ‌نظير همچون شهيد والامقام رجايي از او شخصيتي ممتاز ساخته بود.

تقارن زيباي اين بزرگداشت با سالروز شهادت شهيد رجايي را به فال نيك مي‌ گيرم و از خداوند متعال براي آن عزيز سعيد، غفران و رحمت واسعه الهي را طلب مي‌ كنم.

پاسداشت دستاورد‌هاي فرهنگي و هنري مفاخر ايران عزيز و تمجيد از سرمايه‌ هاي بي‌ بديل انساني اين مرز و بوم، اقدامي ارزشمند است و اينجانب موفقيت و سربلندي يكايك شما عزيزان را از خداوند مسالت دارم.

محمود احمدي‌ نژاد

رييس جمهوري اسلامي ايران