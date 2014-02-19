پیش بینی درامد 700 میلیارد ریالی برای منطقه آزاد تجاري-صنعتي ماكو

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فروزان شامگاه سه شنبه در نشست صميمي با فعالان اقتصادي ماكويي مقيم تهران با اشاره به رشد درآمدهاي منطقه آزاد ماكو اظهار داشت: پیش بینی می‌شود منطقه آزاد ماكو سال آینده حدود 700 میلیارد ریال درآمدزایی داشته و تلاش خواهيم كرد با اختصاص اعتبارات لازم در سال آینده فاز اول فرودگاه منطقه آزاد را نيز افتتاح كنيم.

وی ضمن تقدير از حمايت‌هاي سعادت استاندار آذربايجان غربي از تلاش براي هموار کردن مسير توسعه، بالندگي و سرمايه گذاري در اين منطقه، گفت: سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي ماكو از حضور سرمايه گذاران در منطقه استقبال مي‌كند.

فروزان با بیان اینکه بايد موانع فعاليت سرمايه گذاران در منطقه آزاد ماكو برداشته شده و نباید سرمایه گذار به جای انجام فعالیت اقتصادی، دنبال مسائل و موانع بانکی باشد، اضافه كرد: ما در منطقه آزاد ماکو ، امکانات و منابع بسیار داریم که متاسفانه هنوز از آنها به خوبی استفاده نشده است.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد تجاري-صنعتي ماكو اعلام کرد: احداث آزادراه تبريز-بازرگان كه تفاهم نامه آن اخيرا با يك شركت چيني منعقده شده و توسعه و تعريض جاده هاي منطقه آزاد ماكو نيز از ديگر اقداماتي است كه در رشد و پيشرفت منطقه سهم بسزايي دارد.

وی با بیان اینکه در ترکیه 21 منطقه آزاد وجود دارد اما تعداد این مناطق در ایران 7 مورد است، افزود: با این وجود منطقه آزاد ماکو دارای ویژگی هایی چون شاهراه ایرانی به اروپا، هم مرزی با یک کشور دوست، نزدیکی مرز با نخجوان و تا حدودی ارمنستان مهمترین ویژگی منطقه آزاد ماکو است که می تواند نسبت به سایر مناطق شاه کلیدی برای تسریع رشد آن باشد.

وی واگذاری زمین به سرمایه گذاران، مشارکت با سرمایه گذاران در ساخت واحدهای صنعتی و معافیت مالیاتی 20 ساله، ورود مواد اولیه، قطعات و ماشین آلات واحدهای صنعتی و تولیدی بدون پرداخت عوارض گمرکی، امکان ثبت شرکت با صددرصد سهام خارجی، تضمین کامل سرمایه های خارجی توسط دولت از طریق قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، ارائه خدمات پولی، بانکی و بیمه از سوی بانک ها و بیمه ها و وجود نیروی کار با هزینه پایین را از جمله تسهیلاتی عنوان کرد که از سوی منطقه آزاد ماکو در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد.