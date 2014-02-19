نامگذاری معابر برعهده شورای شهر و شهرداری است/ مدیرعامل منطقه آزاد قشم ورود کند

به گزارش خبرنگار مهر، با وجودی که تا بحال نامگذاری معابر در قشم مثل تمام شهرستان‌های کشور طبق مصوبات شورای شهر اجرا می‌شده، اخیرا سازمان منطقه آزاد قشم اقدام به تغییر نام چند بلوار در قشم کرده که باعث واکنش شورای اسلامی این شهر شده است.



در دوران مدیریت جدید سازمان منطقه آزاد قشم ارتباط نزدیکی بین شهرداری، و شورای شهر با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم وجود دارد و بسترهای خوبی برای تعامل بین این دو نهاد به وجود آمده بود، شواهد حکایت از برخی حرکات در لایه‌های سازمان می‌دهد که سعی در تشدید اوضاع مدیریتی در قشم دارند. از جمله این اقدامات بی اعتنایی به مصوبات شورای شهر و شهرداری در نامگذاری خیابان‌ها و بلوارهای این شهر بوده است.

نگرانی ها وقتی شدت می یابد که این افراد با استفاده ابزاری از چهره های محبوب مدیریتی قشم، همچون دکتر شمس اردکانی که عملکرد خوبی در اذهان جامعه دارند، استفاده می شود. شمس اردکانی اولین مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم و عضو غیر موظف هئیت مدیره سازمان در دوره فعلی است.

علیرغم اینکه قانون اساسی کشور، نامگذاری معابر، خیابان ها و بلوارها را در حیطه اختیارات شوراها قرار داده و در مورد شهر قشم نیز در تمام پنجاه سال گذشته تا کنون در حیطه اختیارات و وظایف شهرداران بوده، به گفته اعضای شورای شهر قشم، سازمان منطقه آزاد قشم اقدام به تغییر نام چند بلوار در شهر قشم کرده است که موجب گلایه اعضای شورای شهر در قشم شده است.

در این اقدام بلوار گاز به نام دکتر شمس اردکانی، بلوار ولیعصر به نام جمهوری اسلامی و بلوار دریا نیز به ولیعصر تغییر نام داده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ورود کند

رئیس شورای اسلامی شهر قشم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این اقدام با عدم هماهنگی با شورا و شهرداری بوده و به معنای زیر پا گذاشتن قانون اساسی است.

محمدرفیع پورمولوی عنوان کرد: بند 24 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهرها و انتخاب شهرداران تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان ها، کوچه و کوی و همچنین تغییر نام آن ها در حوزه شهری تعریف شده است.

وی افزود: این اقدام در جهت تضعیف اراده مردم و نمایندگان آن ها در شورای شهر صورت گرفته که باعث اعتراض مردم شده است.

پورمولوی تصریح کرد: این اقدام از جانب برخی عوامل خودسر در درون سازمان منطقه آزاد صورت گرفته که اغلب برای سازمان شناخته شده هستند، ما از مدیرعامل سازمان می خواهیم شخصاً به این قضیه ورود کنند و ضمن شناسایی این افراد موضوع را به طور جدی و مطابق قانون پیگیری کنند.

پورمولوی با بیان اینکه شورای اسلامی شهر با قاطعیت جلو هر نوع قانون شکنی از سوی هر نهاد و سازمانی که باشد می ایستد تصریح کرد: نامگذاری معابر، میادین و خیابان های قشم مصوب شورای شهر بوده که طبق قانون توسط شهرداری اجرا شده است وی افزود: هیچ نهاد دیگری طبق قانون قادر به تغییر نام معابر، خیابان ها و میادین نیست.

پورمولوی با استناد به قانون اساسی تاکید کرد: اصل یکصد و سوم قانون اساسی بیان می کند: استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آن ها هستند وی هشدار داد: با این اوصاف بی توجهی به مصوبات شورا در نامگذاری خیابان ها و معابر به نوعی دهن کجی به قانون اساسی است که عاملان آن در سازمان منطقه آزاد باید پاسخگو باشند.



