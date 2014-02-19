بررسی گزارش کمیسیون اصل نود در مورد وضعیت خودروهای وارداتی در جلسه امروز مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور 212 نماینده حاضر در مجلس آغاز شد.

در ابتدای جلسه امروز ابوترابی اظهار داشت: به دلیل جلسه کمیسیون تلفیق که از ساعت 7 امروز آغاز شده است، جلسه علنی با تاخیر آغاز شد.

بر اساس این گزارش، جلسه علنی باید ساعت 8 صبح آغاز می شد اما به دلیل جلسه کمیسیون تلفیق با حدود 50 دقیقه تاخیر آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم اولین دستور کار جلسه علنی امروز است.

علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در خصوص طرح اصلاح بندی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 نیز در دستور کار امروز قرار دارد.

بررسی گزارش کمیسیون اصل نود در مورد وضعیت خودروهای وارداتی نیز در دستور کار جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان جلسه علنی روز یکشنبه اعلام کرد که در جلسه روز چهارشنبه بررسی موادی از لایحه بودجه که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته در دستور کار مجلس قرار می گیرد اما در جلسه علنی امروز بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه توسط هیات رئیسه به عنوان دستور کار اعلام نشد، به نظر می رسد کمیسیون تلفیق هنوز این مواد را به طور کامل بررسی نکرده است.