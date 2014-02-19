به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال انتشار رده‌بندی فدراسیون جهانی تنیس روی میز در بخش انفرادی که مربوط به بهمن‌ماه می‌شود، رنکینگ تیم‌های ملی در هر دو بخش مردان و زنان نیز اعلام شد. بر اساس این رنکینگ، تیم ملی مردان ایران با یک پله سقوط در رده سی و چهارم جهان قرار گرفت. این در حالی است که از مجموع یازده ماه گذشته، تیم ملی تنیس روی میز ایران در طول 10 ماه در رده سی و سوم جهان قرار داشت اما طبق رده‌بندی جدید منتشر شده نیجریه جایگزین ایران در این جایگاه شده است.

تیم ملی تنیس روی میز مردان در حالی با سقوط یک پله‌ای مواجه شده که در بخش بانوان، تیم ملی ایران در همان جایگاه پنجاه و هشتم باقی مانده است.

در رده سنی جوانان نیز تیم پسران ایران با یک پله صعود صاحب جایگاه سی و یکم شده است اما تیم دختران با سقوط دو پله‌ای در جایگاه پنجاه و نهم قرار گرفته است.

روز گذشته رنکینگ فدراسیون جهانی تنیس روی میز (ITTF) در بخش انفرادی مردان و زنان نیز منتشر شد که بر اساس آن برخی بازیکنان ایران با صعود مواجه شدند اما برخی بازیکنان هم سقوط داشتند. ضمن اینکه تعدادی از بازیکنان که از رنکینگ جهانی حذف شده بودند نام‌شان در فهرست رده‌بندی جدید هم نبود.