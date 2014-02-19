پاکستان باید با اشرار در مرزهای ایران مقابله جدی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه نهمین اجلاس اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در دیدار سید نیرحسن بخاری رئیس مجلس سنای پاکستان با اشاره به اقدامات اخیر اشرار در مرزهای دو کشور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خواستار اهتمام بیش تر دولت پاکستان به حفظ امنیت و آرامش در مرزهای دو کشور است.



وی در ادامه اظهارداشت: جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دو کشور مهم و تاثیرگذار در تحولات منطقه ای و جهان اسلام هستند که این مشخصه، ضرورت رایزنی نزدیک و منظم بین مقامات و مسئولان دو کشور را ایجاب می کند.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به جایگاه مجالس ایران و پاکستان در کشورهای خود گفت: با توجه به جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی و مجالس ملی و سنای پاکستان در کشورهای خود، پارلمان های ایران و پاکستان می توانند بستر مناسبی برای توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فراهم کنند و باید از این ظرفیت ها در قالب توان قانونگذاری مجالس جهت توسعه روابط دو کشور استفاده کرد.

لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات اخیر اشرار در مرزهای دو کشور تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران خواستار اهتمام بیشتر دولت پاکستان به حفظ امنیت و آرامش در مرزهای دو کشور می باشد.



لاریجانی در پایان گفت: تکمیل سرمایه گذاری های مشترک دو کشور تاثیر بسزایی در ارتقای روابط تجاری و اقتصادی دو کشور خواهد داشت.



رئیس مجلس سنای پاکستان نیز در این دیدار گفت: صمیمیت و دوستی تاریخی میان دو ملت ایران و پاکستان تاثیر قابل توجهی در گسترش روابط دو جانبه ایران و پاکستان دارد.



سید نیر حسن بخاری همچنین با اشاره به اقدامات تروریستی اخیر در مرز دو کشور گفت: جمهوری اسلامی پاکستان سعی و اهتمام جدی در مبارزه با اشرار در مرز دو کشور داشته و قطعا اقدامات تروریستی اخیر هیچ گونه تاثیری در روند رو به رشد روابط دوستانه دو کشور نخواهد داشت.