عکاس خبرگزاری مهر قزوین در مسابقات تیراندازی اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تیراندازی سلاح بادی ویژه اصحاب رسانه سه شنبه شب با حضور 20 نفر از خبرنگاران رسانه های گروهی استان در سالن ورزشی الغدیر برگزار شد.

در جریان رقابت های اولین دوره تیراندازی سلاح بادی ویژه اصحاب رسانه گرامیداشت دهه فجر در بخش آقایان امین رحمانی از خبرگزاری مهر، محمد کاظم زاده از روزنامه جمهوری اسلامی و مرتضی ملا علیا از هفته نامه مینودر و تابان به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقات تیراندازی بانوان خبرنگار نیز امروز در مجموعه الغدیر برگزار می شود.

در پایان این مسابقات به نفرات برتر مسابقات تیراندازی حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.