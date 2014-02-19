فیلم سینمایی تابو به نیمه راه رسید

خسرو معصومی در حاشیه فیلمبرداری این فیلم سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فیلم تابو درمورد دختری است که به زور می خواهند که وی را به عقد پیرمرد 67 ساله ای در آورند، درحالیکه این دختر شیفته یک معلم است و در انتها اتفاق های برای این دو شخصیت می افتد که چارچوب فیلم را می سازد.

وی در ادامه افزود: تاکنون 50 درصد از کار فیلمبردای این فیلم تمام شده و امیدوارم تا پایان سال به اتمام برسد و ما بتوانیم تدوین فیلم را از اردیبهشت شروع کنیم.

معصومی گفت : هنرمندان صاحب نامی همچون خانم الناز شاکردوست، مهران رجبی، دیباچی، جمشید جانزاده و جمال حجازی در این فیلم مشغول هنر نمایی هستند.

ایشان با اشاره به این که هر دوسال یک بار فیلم می سازد گفت: برای این که کیفیت کار برای من مهم است هر دو سال یک بار و با کیفیت خوبی فیلم می سازم و امیدوارم مردم از دیدن فیلم لذت ببرند.