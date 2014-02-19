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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۸

«یادگاری» پدرانه می‌شود

«یادگاری» پدرانه می‌شود

برنامه تلویزیونی «یادگاری» روز پنجشنبه یکم اسفند ماه با محوریت موضوع پدر روی آنتن شبکه سه سیما می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «یادگاری» کاری از گروه سرگرمی و تفریحات شبکه سه به تهیه کنندگی مهران رسام پنجشنبه‌ها ساعت 23:15 دقیقه از این شبکه به پخش می‌رسد.

این برنامه دارای 50 قسمت 40 دقیقه‌ای است که با اجرا و کارشناسی هنری مسعود فروتن تهیه و تولید می‌شود. «یادگاری» تصاویری از برنامه‌ها، سریال‌ها و آثار ماندگار و خاطره انگیز دهه‌های 60 و 70 تلویزیون را در بر می‌گیرد.

کارگردان و نویسندگی این برنامه را مسعود شاه‌محمدی برعهده دارند.

پخش «یادگاری» از 7 شهریور ماه سال جاری آغاز شده است و متناسب با موضوعات مورد بررسی آرشیو سینمایی و تلویزیونی را مرور می‌کند.

کد مطلب 2239460

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