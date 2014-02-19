به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه تلویزیونی «یادگاری» کاری از گروه سرگرمی و تفریحات شبکه سه به تهیه کنندگی مهران رسام پنجشنبه‌ها ساعت 23:15 دقیقه از این شبکه به پخش می‌رسد.

این برنامه دارای 50 قسمت 40 دقیقه‌ای است که با اجرا و کارشناسی هنری مسعود فروتن تهیه و تولید می‌شود. «یادگاری» تصاویری از برنامه‌ها، سریال‌ها و آثار ماندگار و خاطره انگیز دهه‌های 60 و 70 تلویزیون را در بر می‌گیرد.

کارگردان و نویسندگی این برنامه را مسعود شاه‌محمدی برعهده دارند.

پخش «یادگاری» از 7 شهریور ماه سال جاری آغاز شده است و متناسب با موضوعات مورد بررسی آرشیو سینمایی و تلویزیونی را مرور می‌کند.