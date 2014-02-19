نتایج نیازسنجی از دانشجویان ایرانی خارج/ کمبود عاطفی و شبهات دینی بیشترین مشکل

حجت الاسلام سید ابومحمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه لازم است ارتباطی بین دانش آموختگان ایرانی خارج و داخل کشور وجود داشته باشد، اظهار داشت: این ارتباط می تواند در قالب ایجاد شبکه های اجتماعی یا برگزاری همایش تقویت شود. دانش آموختگان ایرانی در بریتانیا، هند، آمریکا، فیلیپین و برخی دیگر از کشورها هنوز در ارتباط هستند اما یک ارتباط عام و کلی میان این دانش آموختگان وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تجارب این دانش آموختگان در داخل کشور بکار می آید، ادامه داد: این تجارب می تواند میان دانشجویان ایرانی داخل و خارج کشور، انعکاس داده شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه نهاد نمایندگی به کار فرهنگی در این ارتباط فکر می کند از عملیاتی شدن یک نیازسنجی میان دانشجویان ایرانی خارج از کشور خبر داد و گفت: این نیازسنجی در راستای شناسایی مهمترین نیازهای دانشجویان ایرانی خارج از کشور در تابستان سال جاری صورت گرفت. کمبودهای عاطفی تا خلاءهای دینی، شرعی و از دست دادن هویت همچنین ایجاد تعارض ها در این دانشجویان، مهمترین مواردی بود که در طرح مذکور مورد شناسایی قرار گرفت و مبنای سیاستگذاری نهاد در امور فرهنگی مرتبط با این دانشجویان و حتی دانش آموختگان قرار می گیرد.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور در همین زمینه از برگزاری یک همایش برای دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور به منظور شروع یک ارتباط منسجم خبر داد و گفت: همایش دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور سال آینده به منظور ایجاد یک شبکه اجتماعی قوی میان این افراد و داخل کشور برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه به دلیل مشکلاتی که کشور در زمینه های سیاسی و اجتماعی با آن مواجه بود این ارتباط منسجم و مداوم با دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور صورت نگرفت، خاطرنشان کرد: نهاد نمایندگی و سایر نهادهای داخل کشور لازم است تجربیات دانش آموختگان ایرانی خارج از کشور را در دستور کار خود قرار داهند.