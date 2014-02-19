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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۵۳

پولادی:

جایگاه های سی ان جی در ایلام توسعه یابد

جایگاه های سی ان جی در ایلام توسعه یابد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار ایلام گفت: جایگاه های سی ان جی در ایلام به منظور خدمات بیشتر باید توسعه یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مرحله هدفمند کردن یارانه در ایلام اظهار داشت: به استناد قانونی که امسال توسط مجلس محترم در بودجه 93 به تصویب رسیده است، ایجاد زیرساخت ها در بحث حمل ونقل درون شهری و برون شهری در بحث توسعه ایجاد جایگاه های  CNG در مناطق مختلف شهری  وبخشی استان ضروری است.

پولادی افزود: با توجه به اجرای دوم هدفمندسازی یارانه ها حتما تغییر الگو  مصرف از بنزین و گازوئیل به سمت گاز را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: نیاز است که  از طریق دستگاه های اجرایی  ومتولیان زمینه ایجاد CNG ها در کلیه  نقاط شهری و شهرستان ها فراهم  شود در برخی از شهرستان ها در نقاط شهری هنوز این کار انجام نشده است.

این مسئول اظهار داشت: از سرمایه گذاران  بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش توسعه CNG ها در مناطق شهری دعوت می کنیم.

پولادی اظهار داشنت: باید در جهت واقعی کردن قیمت ها تلاش شود واقعی کردن قیمت ها یعنی واقعی کردن همه اقلام، اقتصاد ، سرمایه گذاری ، پس انداز است.

وی اظهار داشت: باید اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم در زمینه نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها  انجام شود که صداوسیما می تواند در این زمینه نقش مهم وتاثیرگذاری داشته باشد.

پولادی ادامه داد: فرمانداران باید مشکلات موجود در مناطق مختلف استان را شناسایی و دسته بندی کنند و در رفع آن تلاش کنند.
 

کد مطلب 2239470

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