جایگاه های سی ان جی در ایلام توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی مرحله هدفمند کردن یارانه در ایلام اظهار داشت: به استناد قانونی که امسال توسط مجلس محترم در بودجه 93 به تصویب رسیده است، ایجاد زیرساخت ها در بحث حمل ونقل درون شهری و برون شهری در بحث توسعه ایجاد جایگاه های CNG در مناطق مختلف شهری وبخشی استان ضروری است.

پولادی افزود: با توجه به اجرای دوم هدفمندسازی یارانه ها حتما تغییر الگو مصرف از بنزین و گازوئیل به سمت گاز را خواهیم داشت.

وی ادامه داد: نیاز است که از طریق دستگاه های اجرایی ومتولیان زمینه ایجاد CNG ها در کلیه نقاط شهری و شهرستان ها فراهم شود در برخی از شهرستان ها در نقاط شهری هنوز این کار انجام نشده است.

این مسئول اظهار داشت: از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش توسعه CNG ها در مناطق شهری دعوت می کنیم.

پولادی اظهار داشنت: باید در جهت واقعی کردن قیمت ها تلاش شود واقعی کردن قیمت ها یعنی واقعی کردن همه اقلام، اقتصاد ، سرمایه گذاری ، پس انداز است.

وی اظهار داشت: باید اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم در زمینه نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها انجام شود که صداوسیما می تواند در این زمینه نقش مهم وتاثیرگذاری داشته باشد.

پولادی ادامه داد: فرمانداران باید مشکلات موجود در مناطق مختلف استان را شناسایی و دسته بندی کنند و در رفع آن تلاش کنند.

