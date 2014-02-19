برگزاری مراسم تودیع و معارفه روسای نظام مهندسی بدون حضور خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، از حدود دو هفته پیش در حکمی اکبر ترکان به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان انتخاب شد تا جایگزین سیدمهدی هاشمی در این سازمان شود.

در این حکم که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد؛ آمده است: «در اجرای ماده 22 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 29 بهمن 1374 مجلس شورای اسلامی و ماده 115 آیین نامه اجرایی آن قانون مصوب 17 بهمن 1375 هیئت وزیران، با عنایت به تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد وزیر محترم راه و شهرسازی، به موجب این حکم به مدت سه سال به عنوان «رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان» منصوب می‌شوید. توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم».

براساس این گزارش، قرار شده که عصر امروز مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان برگزار شود اما اعلام شده که از حضور خبرنگاران در این مراسم جلوگیری خواهد شد.



