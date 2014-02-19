  1. استانها
  2. زنجان
۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۸

یاغموری:

دمای زنجان افزایش می یابد

دمای زنجان افزایش می یابد

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول هواشناسی استان زنجان از افزایش دمای زنجان خبر داد و گفت: دما زنجان از اواخر امروز تا روز جمعه 3 الی 4 درجه سانتیگراد گرم خواهد شد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر،به گرمترین و سرد ترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: در این راستا قیدار با 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و آببر با 17 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته بودند.

وی ، به دما فعلی شهر زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: دما هوای زنجان در حال حاضر 4 درجه سانتیگراد زیر صفر است که نسبت به دیروز در همین ساعت 2 درجه سانتیگراد سرد شده است.

مسئول هواشناسی استان زنجان،به ورود سامانه بارشی از شمالغرب کشور به استان خبر داد و گفت: تا اواخر امروز شاهد بارش  نم نم برف و باران در استان خواهیم بود. 

یاغموری تاکید کرد: این سامانه فردا از استان خارج می شود.


 

کد مطلب 2239497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها