دمای زنجان افزایش می یابد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر،به گرمترین و سرد ترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: در این راستا قیدار با 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و آببر با 17 درجه سانتیگراد بالای صفر گرم ترین نقاط استان در 24 ساعت گذشته بودند.

وی ، به دما فعلی شهر زنجان اشاره کرد و اظهار داشت: دما هوای زنجان در حال حاضر 4 درجه سانتیگراد زیر صفر است که نسبت به دیروز در همین ساعت 2 درجه سانتیگراد سرد شده است.



مسئول هواشناسی استان زنجان،به ورود سامانه بارشی از شمالغرب کشور به استان خبر داد و گفت: تا اواخر امروز شاهد بارش نم نم برف و باران در استان خواهیم بود.

یاغموری تاکید کرد: این سامانه فردا از استان خارج می شود.



