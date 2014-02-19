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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷

مهر بررسی می کند؛

بازار میلیونی خرید و فروش کلیه در اصفهان/ تقاضاهای 30 میلیونی برای فروش کلیه

بازار میلیونی خرید و فروش کلیه در اصفهان/ تقاضاهای 30 میلیونی برای فروش کلیه

اصفهان - خبرگزاری مهر: فقر امروزه عامل اصلی شکل‌گیری بازارهای خرید و فروش کلیه در اصفهان شده و عمده فروشندگان کلیه و خریداران از سر ناچاری به بازار داغ کلیه قدم گذاشته‌اند که در آن قیمت فروش کلیه حتی به 30 میلیون نیز می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، فروش کلیه امروزه به طرق مختلفی انجام می‌گیرد، از نصب آگهی‌های دیواری تا نیازمندی‌های روزنامه و از دلال‌های بازار سیاه کلیه تا مراکز مجوزدار فروش کلیه.
 مسئول پیوند اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با پدیده فروش کلیه در بازارهای رسمی و غیررسمی اظهار داشت: مجوزهای مراکز فروش کلیه در اصفهان از سوی امور اجتماعی استانداری اصفهان صورت می گیرد.

سوداوی نظارت بر مراکز فروش کلیه را بر عهده استانداری و نیروی انتظامی دانست و گفت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان مسئول نظارت پزشکی و مجوزهای بهداشتی که در این راستا ارائه می‌شود، است.

به گزارش مهر اینکه چه تعداد مرکز فروش کلیه به صورت مجاز و قانونی در اصفهان مشغول به فعالیت هستند و در روز چه تعدادی از بیماران دست گردان دلالان فروش کلیه در اصفهان می‌شوند هنوز آمار دقیقی در مورد آن وجود ندارد.

از نامه ریاست جمهوری تا درخواست کمک از خیریه‌ها

احمد مالکی بیماری که نزدیک به 27 سال است خود را با دیالیز زنده نگه داشته و هم اکنون محتاج پیوند کلیه شده ، در ارتباط با مشکلات سد راه پیوند کلیه می‌گوید: با توجه به اینکه گروه خونی‌ام O منفی است یک نفر را پیدا کردم که با همین گروه خونی کلیه خود را 30 میلیون تومان می‌فروشد که تنها توانسته‌ام 10 میلیون تومان آن را تهیه کنم.

وی تصریح کرد: برای تامین مابقی هزینه‌ها نامه‌ای برای دفتر ریاست جمهوری نوشتم که ضمن الصاق آن به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متاسفانه کمکی تاکنون برای تامین هزینه ها نشده است.

مالکی ابراز داشت: معاونت درمان با بیان اینکه نمی‌تواند هزینه پیوند کلیه را تقبل کنند تنها قسمت مددکاری بیمارستان الزهرا (س) را به عنوان مرکزی که می تواند هزینه های مربوط به بستری را قبول کند، به من معرفی کرد.

 وی با اشاره به اینکه کلیه‌ام در شش ماه حضور در جبهه و جنگ آسیب دید، یادآور شد: در خصوص تامین هزینه پیوند کلیه‌ام حتی به بنیاد شهید و ایثارگران هم مراجعه کردم اما از سوی آنها هم اقدامی دررجهت درمانم صورت نگرفت.

مالکی بیان داشت: برای تامین هزینه پیوند کلیه‌ام به خیریه حضرت ابوالفضل (ع) نیز که مخصوص بیماران دیالیزی و پیوندی است، رفتم اما آنها نیز زیر بار خرید کلیه 30 میلیون تومانی‌ نرفتند.

خرید کلیه به نرخ خیریه‌ای و جلوگیری از پیوند کلیه با قیمت‌های گزاف

مدیر عامل خیریه درمانی حضرت ابوالفضل (ع) با اشاره به اینکه این خیریه با اهداکنندگان یا فروشندگان کلیه قردادهای ما بین 10 تا 13 میلیون تومانی منعقد می کند، گفت: در این قراردادها صرفا خیریه با فروشندگان یا اهداکنندگان کلیه طرف است و بیمار برای انجام آزمایشات و اقدامات پیوند کلیه حاضر می‌شود.

دردشتی بیان داشت: اگر در این قراردها بیمار توانست دو تا شش میلیون از هزینه خرید کلیه را خود پرداخت کند تامین مابقی هزینه ها بر عهده خیریه حضرت ابوالفضل (ع) خواهد بود.

وی با بیان اینکه خرید کلیه 30 میلیون تومانی خلاف عرف بازار است و یک خیریه مردمی که دستش از حمایت‌های دولتی کوتاه است و تنها بر پایه حامیان مردمی استوار است نمی‌تواند جوابگوی اینگونه هزینه‌ها باشد ، افزود: اگر هر بیماری خود با یک فروشنده طرف قرارداد شود و خیریه هزینه آن را بپردازد در این شرایط نوعی هرج و مرج به وجود می‌آید.

دردشتی با گلایه از رسانه ها و نگاه یک طرفه برخی اصحاب رسانه ، ادامه داد: هر بیماری که برای پیوند کلیه مراجعه می‌کند در ابتدا وضعیت وی از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد استعلام قرار میگرد که آیا فرد مزبور نیازمند است یا خیر و پس از آن با انعقاد قراداد با فروشندگان کلیه که از سوی بیمار یا خیریه معرفی می شود، پیوند کلیه انجام می‌گیرد.

وی تصریح داشت: در ماه تعداد زیادی از بیماران نیازمند پیوند کلیه یا دیالیز به این خیریه مراجعه می‌کنند که سعی شده در توان مالی خود تحت یکسری از ضوابط و قانون به تمام افراد کمک مالی شود و کسی را دست خالی برنگردانیم.

به گزارش مهر، کارکرد خیریه ها بیشتر منوط به حمایت از مراجعه کنندگان در حد توان خود است اما این در حالی است که بسیاری از مراجعین به خیریه‌های درمانی به دلیل ناامیدی از حمایت‌های دولت، نگاهی که به خیریه‌های درمانی دارند در برخی از مواقع نگاه‌های دور از انتظار و غیر واقع بینانه است.

مدیر عامل خیریه درمانی حضرت ابوالفضل (ع) با اشاره به اینکه 32 بخش دیالیز در سطح استان اصفهان وجود دارد که بخش عمده آن مملو از جوانان تحصیلکرده است، ادامه داد: در حال حاضر 220 بیمار در نوبت پیوند کلیه یا پیوند عضو از زنده یا اهدا کنندگان عضو هستند.

 وی اظهار داشت: اگر خیریه زیر بار خرید کلیه 30 میلیون تومانی برود باید جوابگوی تعداد زیادی از بیمارانی باشد که به دلیل بی‌پولی و فقر در نوبت انتظار دیالیز هستند.

گزارش : کتایون گلچهره
 

کد مطلب 2239498

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    نظرات

    • مجتبی ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۳
      2 0
      پاسخ
      آقای گرامی این حرفا برای هیچکس نون و آب نمیشه این مطالب هم به هیچ دردی نمیخوره من ی جوون بیکار هیچ شغلی ندارم و الان با 29 سال سن بی کار و بی اندازه بدبخت هستم بچه طلاق بودم پدرمادر درستی هم ندارم هرجا رفتم سرکار یا پول ندادند یا خر حمالی ازمون کشیدند حالا شما هی بشین پشت کامپیوترت شعار بده امنیت شغلی ندارم الان آگهی زدم برای تعمیر کامپیوتر در منزل هیچکس حتی ی پیام ساده هم نداد.
    • مهدی ۱۶:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
      6 1
      پاسخ
      من با مجتبی موافقم صددرصد اگه نفست از جای گرم در میاد خود دانی ما که سوختیم دودمونم کسی ندید
      • مریم IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۰۷
        0 0
        کلیه فروشی دارم
    • محمد ع ۱۰:۳۷ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۸
      3 0
      پاسخ
      من جوانی هستم سی و چهار ساله که یکبار زندگیم از هم پاشیده و الان بخاطر از بین نرفتن زندگی دومم تصمیم بفروش کلیه ام گرفتم. تموم مشکلاتم مادی است و خانواده ام همه فوت کردنند. واقعا به اخر خط رسیدم و زندگی برام بی مفهوم شده.
    • نور ۰۵:۵۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۱۹
      5 0
      پاسخ
      منم موافقم.زمانه اینقدر بد شده که اطرافیان به فکر کمک نیستن.بنده با انکه پدرم وضع مالیش خوبه به من یک ریالم کمک نمیکنه.یه دختر سه ساله دارم که به بیماری cp مبتلاس برای تهیه مخارج درمانش میخوام کلیه م را بفروشم.گروه خونی ام +A.اگه تا چند روز دیگه مشکلم حل نشه حتما اینکارا میکنم.شبا تا صبح بیدارم و رو این موضوع فکر میکنم.کسی میدونه چند روز باید تو بیمارستان بستری بشم؟
    • masih ۱۹:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۰
      4 2
      پاسخ
      ...... بعد از کلی تجربه تو کار پوشاک ورشکست شدم و حالا با کلی بدهی هر چی سگ دو میزنم به هیچ جا نمیرسم چند سال پیش تو دوران دانشجویی رفتم و کارت اهدای عضو گرفتم ولی حالا از همه محتاج تر به این کلیه خونواده ی خودمن براستی راه چاره ی دیگری هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    • امیر رضا ۰۳:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      خدا کم دستی رو برا کسی نیاره سخته بخدا
    • لیدا IR ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
      3 1
      پاسخ
      سلام خریدار کلیه آمثبت هستم
      • امامی ۱۶:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
        0 0
        هنوزم نیاز دارید
      • فرهاد IR ۲۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۷
        0 0
        A+ 42 ساله به علت مشکلات اقتصادی کلیه ام دو میفروشم
      • فرهاد کوهپایی IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۸
        0 0
        ۴۲ ساله a+ فروشنده تهران
    • Lida IR ۱۷:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
      1 0
      پاسخ
      سلام خریدار کلیه هستم
      • رضا DE ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
        0 0
        سلام دارم تماس بگیر۰۹۹۰۲۴۲۲۳۱۴
      • Omid IR ۱۹:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
        0 1
        سلام من میفروشم +o
    • سبحان IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      کلیه‌می‌فروشم
    • سعید ارزانی IR ۱۲:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      سلام سعید هستم 30 ساله از استان فارس به شدت نیاز مالی دارم … حاضرم کلیه و کبد و حتی قلب خود را ببفروشم با قیمت بسیار مناسب … گروه خونی O+ می باشد بدون هیچ گونه پیشینه ی بیماری و پرونده ی پزشکی . سالم سالم میباشم لطفا با این شماره تماس بگیری 09332279446 آینده کودک و همسر من در دست شما می باشد.
    • IR ۱۷:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۴/۱۸
      2 1
      پاسخ
      سلام من اسم زهراس یه کلیه دارم درخواست دادم خیلی وقته هنوز برام پیدانشده به خیلی از بیمارستان های بزرگ استان های اطراف خوزستان گفتم ولی فعلا خبری نیست کسی میدونه قیمت دقیق یه کلیه چقد ومن کلیه چپ رو ندارم
    • maryam IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      منم کلیموبهخاطر بچه هام میفروشم
    • امیر IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
      0 0
      پاسخ
      سلام.28سالمه از مشهد.تهران هم میتونم بیام.اهل دخانیات نیستم.دبیر هستم و بدلیل مشکلات شدیدمالی کلیه مو 480 میفروشم a+ صفرنهصدوده.دوتاصفر.پنجاه وشش.هشتادوپنج هشتادوپنج...قبلش اس ام اس بدین
    • فرهاد IR ۱۹:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۵/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سلام خسته نباشیدمن بخاطرمشکلات بسیارزیادکه زندگیم ازهم پاشیده شده بخاطراینکه بیکارشدم ودیگه کاری که حقوق به موقع بدن گیرم نمیادومیخوام کلیه ام وبفروشم 09162869027 اینم شماره منه منتظرتماس تون هستم ممنون
    • حسین پاکباز IR ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
      1 13
      پاسخ
      خریداره کلیه ابی مثبت هستم
      • مجتبی IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۱
        0 0
        من AB+ هستم و کلیه ام رو میفروشم
    • عابدی IR ۰۴:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
      0 0
      پاسخ
      سلام کلیه ام را میخوام بفروشم یک ملیارد Bمثبت هستم

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