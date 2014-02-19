به گزارش خبرنگار مهر، انور براهم نوازنده و آهنگساز صاحب نام عود که طی سالهای اخیر به دلیل شیوه خاص تلفیق موسیقی و ترکیب سازهای شرقی و غربی به شهرتی جهانی دست پیدا کرده، شب گذشته 29 بهمن‌ماه با اجرای کنسرتی از آلبوم «چشمان مبهوت ریتا» میزبان علاقه مندان موسیقی بود.

«عشق بیروت»، «رقص با موج ها»، «توفقگاه در جیبوتی»، «چشمان مبهوت ریتا» براساس شعر «ریتا و جنگ» اثر محمود درویش، «گالیلیل عشق من»، «روی رودخانه»، «ملت‌های بیدار»، «هیچ دلیل مشهودی وجود ندارد» و «البروه» قطعاتی بودند که که انور براهم آن را برای مخاطبان خود اجرا کرد.

شیوه نوازندگی این هنرمند تونسی با کارکردهای متفاوتی که از وی در حوزه موسیقی تلفیقی شنیده و خوانده بودیم با استقبال بسیار خوب تماشاگران مواجه شد.

رویارویی سازها برای یک اثر موسیقایی متناسب با عنوان قطعات، بدون خودنمایی براهم و یا سایر نوازنده‌ها که در معمول کنسرت‌ها تلاش می‌کنند با انجام حرکات محیر العقول و عجیب و غریب خودی به تماشاگر نشان دهند، بازنمایی موسیقایی اندیشه شرقی مبتنی بر ربوبیت در مقابل تفکرات فرم گرای موسیقی غرب با حضور دو ساز کلارینت و گیتار بیس در کنار ساز عود و تعدادی ساز کوبه ای عربی و هدایت ذهن مخاطب به جهان چند لایه درون و بیرون خود با استفاده از علوم موسیقایی از نکات ویژه ای بود که حال و هوای این کنسرت را نسبت به آثاری از این دست متمایز کرد. عنصری که تماشاگران ایرانی نمونه بارز و ارزشمند آن را بیشتر با آلبوم ها و کنسرت های تلفیقی مسعود شعاری تجربه کرده بودند.

این نوازنده صاحب نام بعد از اجرای قطعه چهارم خود خطاب به تماشاگران حاضر در تالار وحدت گفت: من و گروهم بسیار خوشحالیم که 2 روز در تهران حضور داریم و امیدواریم طی این دو شب برنامه‌های ما مورد توجه شما قرار گیرد. من و گروهم افتخار داریم که کنسرت امشب خود را به محمود درویش شاعر فقید فلسطینی تقدیم کنیم.

آلبوم «چشمان مبهوت ریتا» روایتی موسیقایی و بی‌کلام از انور براهم است که او این آلبوم را به محمود درویش شاعر فلسطینی تقدیم کرده است. خالد یاسین نوازنده لبنانی سازهای کوبه ای، کلاوس گزینگ نوازنده آلمانی کلارینت و بیورن مه یر نوازنده سوئدی گیتار باس نوازندگانی بودند که در این کنسرت براهم را همراهی کردند.

این گروه چهارنفره بعد از اینکه قطعات مورد نظر این کنسرت را اجرا کردند در میان استقبال تماشاگران دوباره روی صحنه آمده و قطعه دیگری را اجرا کردند.

محمود درویش که این آلبوم به او تقدیم شده است، نماد شعر مقاومت فلسطین محسوب می شود و تمام دوره انتفاضه اخیر را در «رام الله» گذراند که طی آن سه شعر شاهکار با عنوان‌های «محمد»، «فداکاری»، و «وضعیت محاصره» را سرود. محمود در شعر آخری تصویر روشنی از وضعیت محاصره رام الله را به مخاطب ارائه کرد.

ازدیگر آثار او نیز می توان به گنجشگ‌های بی بال(1960)، برگ‌های زیتون(1964)، عاشقی از فلسطین(1966)، گنجشکها در الجلیل می‌میرند(1969) و چرا اسب را تنها گذاشتم(1999) اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، انور براهم در راستای فعالیت های تجربه گرای خود با همفکری مانفردآیشر تهیه کننده کمپانی صاحب نام ای سی ام کوارتتی را تشکیل داد تا طرح موسیقایی «چشمان مبهوت ریتا» را به نتیجه برساند.

آنچه در معرفی این نوازنده و آهنگساز آمده بر این مبناست که در آثار براهم همواره نوعی توازن میان اجزای موسیقایی شرقی و غربی دیده می شود. هرچند که متناسب با هر پروژه وزن آنها گاه دچار تغییر می شود. ترکیب فعلی که این نوازنده عود در جشنواره موسیقی فجر اجرا کرد شاید برای علاقه مندان آثارش یادآور ساختاری شبیه به آلبوم «برزخ» براهم طی سالیان گذشته باشد.

کلاوس گزینگ نوازنده آلمانی کلارینت که از اعضای تریوی مشهور «نورما وینستون» است و بیورن مه یر نوازنده سوئدی باس هر دو دارای ویژگی‌هایی هستند که مرزهای خلاقیتشان فراتر از موسیقی جز می رود. همین قابلیت نقش این دو را به صورتی قانع کننده در موسیقی براهم حل کرده است. در این میان خالد یاسین نوازنده لبنانی سازهای کوبه ای همواره کوشش در خلاف عادت های متداول این حوزه فعالیت کند. او در نوازندگی فضایی گرم اما در عین حال مبهم ایجاد می کند که با فضای موردنظر براهم منطبق است.

حاشیه کنسرت

لوریس چکناوریان، حسن ریاحی، مسعود شعاری، حمیدرضا نوربخش، علی قصمری، علی تفرشی، امید روحانی، علی بوستان، شیرین یزدان بخش، سحر دولتشاهی، آرش مقدم، علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد، پیروز ارجمند مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد و تعدادی از هنرمندان خارجی از تماشاگران ویژه کنسرت انور براهم بودند.

غیر از ازدحام تماشاگران در طبقه همکف تالار وحدت هر سه طبقه بالکن این تالار نیز مملو از علاقه مندان و تماشاگرانی بود که برای اجرای کنسرت به این مکان آمده بودند.

کلاوس گزینگ نوازنده آلمانی کلارینت از ابتدا تا انتهای کنسرت به صورت ایستاده نوازندگی می‌کرد که این اقدام وی بین اجرای قطعات با تشویق فراوان تماشاگران مواجه می شد.