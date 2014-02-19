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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۲

اخبار کوتاه از اولین جشنواره ورزشی محلات کرج/

مسابقات تنیس روی میز بانوان نفرات برتر خود را شناخت

مسابقات تنیس روی میز بانوان نفرات برتر خود را شناخت

کرج- خبرگزاری مهر: با برگزاری مسابقات تنیس روی میزبانوان اولین دوره جشنواره ورزشی محلات کرج نفرات برتر این مسابقات معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور 46 ورزشکار در سالن ورزشی سیدالشهداء کرج برگزار شد و در پایان نازنین شاه کرم به مقام اول دست یافت. سیده فاطمه السادات کیایی به مقام دوم دست یافت و نگار هدایت نیا عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

این مسابقات با نظارت  فنی داوران رسمی فدراسیون کشور برگزار شد.

تیم های برتر فوتسال نونهالان معرفی شدند

با برگزاری دیدارهای رده بندی و فینال  فوتسال نونهالان اولین جشنواره ورزشی محلات کرج تیم های برتر این رقابت ها معرفی شدند.

در این مسابقات که عصر دیروز به پایان رسید در دیدار نهایی تیم پاس با برتری 4 برصفر مقابل شهدای گلشهر به مقام نخست رسید.

در دیدار رده بندی نیز ایران پیروز با برد 2بریک برابر شهیدان غیاثی عنوان سوم را به خود اختصاص داد.

این رقابت ها با حضور 16 تیم وبه شکل تک حذفی وبه میزبانی سالن شهدای گلشهر برگزار شد.

8 تیم برتر والیبال آقایان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دو دور از مسابقات والیبال آقایان اولین جشنواره ورزشی محلات کرج چهره 8 تیم برتر این مسابقات مشخص شد.

این رقابت ها با حضور 22 تیم در سالن شهدای شهرداری برگزار شد و در نهایت 8 تیم برتر این مسابقات معرفی شدند.

دیدارهای مرحله سوم این مسابقات از ساعت 15 فردا پنج شنبه پیگیری می شود و طی آن اداره پست فردیس با شهید کلانتری، شورای شهر با پاسارگاد، آکادمی فردیس با لیتو کیان و منطقه 6 با فردیس روبرو می شود.

به گفته مسوول برگزاری این مسابقات دور پایانی این مسابقات با حضور 4 تیم برتر به شکل دوره ای برگزار می شود.

کد مطلب 2239527

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