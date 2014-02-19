فتوای رهبری می تواند همتراز با میثاق های جهانی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی در همایش فقه هسته ای که صبح امروز در سالن همایش های سازمان انرژی اتمی برگزار شد با اشاره به اینکه در فرازهای بسیاری از آیات نورانی قرآن کریم در ارتباط با شیوه مواجهه انسان با جهان طبیعت و چگونگی تعامل انسانها با یکدیگر مفاهیم ارزشمند و روشنی بیان شده است و ذکر مثال هایی از آیات قرآن کریم گفت: این آیات و بسیاری دیگر از محکمات قرآنی، اصول و نقشه راه را ترسیم نموده تا امت اسلامی از ظلم و تعدی در حق خود و دیگران در امان باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: کارنامه درخشان فقهای مجاهد سرشار از باریک اندیشی است و موشکافی عالمانه در تدوین ساز و کاری است که از رهگذر آن بتوان به تنظیم مناسبات و شیوه اجرای تعاملات در سطوح مختلف حیات پرداخت.

وی با اشاره به ظهور چهره هایی مانند شیخ طوسی، شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی و دیگر بزرگان این عرصه بیان کرد: با ظهور حضرت امام خمینی (ره) تفکر شیعه و فقه امامیه وارد مرحله جدیدی از حیات خود شد و در دیگر عرصه های راهبردی حیات اجتماعی از جمله در حوزه حقوق بین الملل، حقوق بشر و عرصه حفاظت از محیط زیست نیز یار و مدد انسان معاصر گشت.

صالحی بیان کرد: خوشبختانه در پرتو اندیشه ها و ارشادات امام راحل قاعده مصلحت در فقه شیعه به روشنی و با عنایت به زوایای گوناگون آن مورد توجه قرار گرفته و زمینه ای را به وجود آورده است تا دیگر قواعد و مبانی اصیل فقهی در پرتو آن مورد واکاوی قرار گیرد.

وی ادامه داد: به نظر می رسد برخی از ناظران در فهم این بعد از تفکر فقهی و سیاسی امام راحل به خطا رفته و پنداشته اند بنا بر اصل مصلحت مجوز فرعی برای انجام هر اقدامی از سوی نظام اسلامی فراهم شده و هیچ مانع شرعی و فقهی در برابر اصحاب قدرت قرار ندارد. این تحلیلگران و بسیاری از سیاست پیشگان در مغرب زمین کار پاکان را قیاس خود می گیرند و می پندارند همانند رسم رایج در عرصه روابط بین الملل از منظر اندیشه اسلامی نیز هدف و سیره را توجیه کرده و از این رو هر گونه اقدامی در نقض اصول انسانی و قواعد و عرف بین المللی از سوی ایران قابل تصور است.

صالحی گفت: در پاسخ این کژاندیشی آشکار باید گفت مفهوم مصلحت از دیدگاه رایج در مغرب زمین به مفهوم دارای فایده بودن و متناسب بودن با هدف خاص است این در حالی است که در اندیشه دینی و در منظومه امام راحل به مفهوم منفعت و خیر فردی و عمومی است.

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: از این منظر مقام معظم رهبری در مقام یکی از مبرزترین رهروان مکتب فقهی امام فتوای تاریخی خود را صادر کرده تا جلوه ای از برکات اندیشه راهگشای امام راحل را در عرصه حقوق بین الملل ارائه کند و در حقیقت رویکرد حاکم بر ذهن و زبان طرف های مقابل در عرصه بین الملل را به چالش کشیده اند.

وی تاکید کرد: با عنایت به نکات یاد شده می توان دریافت که صدور فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت تولید، انباشت و به کارگیری سلاح اتمی از جوهر و گوهر متون دینی و نصوص فقهی ما استنباط شده و با اندیشه امام راحل صیقل یافته است. این فتوا بیانگر رویکرد راهبردی و جهانشمول دین مبین اسلام در مواجهه با این گونه تشکیلات است و این فتوای تاریخی می تواند به عنوان سندی معتبر و قابل استناد و در جایگاهی همتراز با مفاد میثاق های جهانی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: در جریان آغاز دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای 1+5 مقام معظم رهبری از شیوه اتخاذ شده از سوی کشورمان با عنوان نرمش قهرمانانه یاد کردند که برخی افراد و حتی دوستان در سطح افکار عمومی از درک نکته نهفته در بیان رهبری غافل ماندند که فرمودند به فضل پروردگار ایران امروز در اوج اقتدار است و نتیجه هر چه باشد به خیر و صلاح ایران اسلامی خواهد بود.

صالحی گفت: کشور ما در جایگاه یکی از بزرگترین کشورهای جهان اسلام و برخوردار از منزلتی ویژه و یگانه در منطقه خاورمیانه بر آن است هم افزا و همگام با رشد پرشتاب بهره گیری از علوم و فنون نوین در عرصه جهانی و با در نظر گرفتن الزامات توسعه درون زا در راستای توسعه کاربرد فناوری صلح آمیز هسته ای تلاش کند.

وی با اشاره به اینکه سازمان انرژی اتمی تلاش خود را در جهت تحقق اهداف نظام به کار گرفته، بیان کرد: این سازمان به رغم برخی تبعیض های ناروا ضمن پایبندی و پافشاری بر حفظ اصول سیاست مستقل جمهوری اسلامی ایران در قالب مصالح و منافع ملی توانسته است در چارچوب میثاق ها و تعهدات بین المللی در راه گسترش کمی و کیفی استفاده از فناوری صلح آمیز هسته ای گام بردارد.

صالحی تاکید کرد: امروز در بخش انرژی و زمینه های پزشکی، صنعتی و کشاورزی حضور راهگشای این فناوری به روشنی قابل مشاهده است و انتظار می رود در پرتو التزام عملی تمام کشورهای جهان به سیاست راهبردی اعلام شده از سوی آژانس انرژی اتمی مبنی بر اتم برای صلح و اجرای مفاد کنوانسیون خلع سلاح جهانی نگرانی های موجود پیرامون تولید، انباشت و به کارگیری تسلیحات اتمی مرتفع شود و جهانیان برکنار از بیم و هراس در مورد برهم خوردن موازنه وحدت و پیامدهای ناگوار عدم تعادل و توازن قوا در سطح بین الملل، از ثمرات فناوری صلح آمیز هسته ای بهره مند شوند.