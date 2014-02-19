حسین روحانی مدرس کمپ بین المللی ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کمپ بین المللی ترکیه از هفتم فروردین ماه سال آینده با حضور کاراته کاهای کشورهای مختلف اعم از فرانسه، مصر، ترکیه، ایتالیا، جمهوری آذربایجان و چندین کشور دیگر آغاز به کار خواهد کرد.

کاراته کاهای ایران در دو بخش مردان و زنان نیز در این کمپ حضور خواهند داشت و سپس در رقابت های جام بوسفور که 17 و 18 فروردین ماه برگزار می شود روی تاتامی می روند.

فدراسیون کاراته ترکیه برای برگزاری مناسب کمپ بین المللی خود از قهرمانان نامدار جهان که در زمان قهرمانی خود دارای سبک مبارزاتی تحسین برانگیز بوده اند دعوت کرده است تا به عنوان مدرس حضور داشته باشند.

این فدراسیون از حسین روحانی قهرمانی سال های گذشته جهان نیز برای تدریس در این کمپ دعوت کرد که با موافقت فدراسیون کاراته کشورمان روبرو شد.

با این اوصاف حسین روحانی که در مسابقات آسیایی امارات که با قهرمانی مقتدرانه تیم بزرگسالان ایران روبرو شد عضو کادر فنی تیم کشورمان بود در ادامه موفقیت های خود در عرصه مربیگری در کمپ ین المللی ترکیه تدریس خواهد کرد.

فراخوان ثبت نام در مسابقات تنیس روی میز جام خلیج فارس



از کلیه دستگاهها و ادارات جهت شرکت در مسابقات تنیس روی میز جام خلیج فارس ثبت نام می شود.

اولین دوره مسابقات تنیس روی میز جام خلیج فارس در اسفندماه سال جاری در زنجان برگزاری می شود.



این مسابقات با حضور تیم های پنج نفره(4بازیکن-یک مربی) انجام خواهد شد که تیم های مجاز به استفاده از یک بازیکن آزاد هستند.



در این رقابتها کلیه علاقمندان و دستگاهها می توانند با اعلام آمادگی تا 12 اسفند ماه در این مسابقات حضور یابند.



محل ثبت نام در دفتر هیات تنیس روی میز استان زنجان واقع در میدان 15 خرداد مجموعه ورزشی تختی می باشد.

رقابت زنجان در مسابقات لیگ کشوری سپک تاکرای بانوان

تیم زنجان در سری مسابقات لیگ کشوری سپک تاکرای بانوان با حریفان خود روبرو می شود.



مسابقات لیگ کشوری سپک تاکرای بانوان در تهران امروز استارت خورد.



تیم های شرکت کننده از دیروز در محل مسابقات حضور یافته اند و تا 2 اسفند ماه برای کسب عناوین برتر به رقابت می پردازند.



تیم بانوان زنجان نیز به مانند سالهای گذشته با مربیگری زهرا شامی و سرپرستی فاطمه شامی در این پیکارها حاضر شده است.



ملیحه موسوی، صغری شکرالهی، مهناز محمدی، شهلا شجاعی، مهسا وجدی، شهلا حیدری، شیما غنی لو، مهسا رستمخانی، آرزو کریمی و سحر مختارینان به عنوان بازیکن در ترکیب تیم زنجان حضور دارند.