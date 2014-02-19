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۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۶

مصدري در گفتگوي اختصاصي با مهر:

نقشه زير آب غار عليصدر كشيده مي شود/ بيشترين غارهاي ايران در غرب کشور قرار گرفته اند

نقشه زير آب غار عليصدر كشيده مي شود/ بيشترين غارهاي ايران در غرب کشور قرار گرفته اند

همدان - خبرگزاري مهر: مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي گفت: نقشه زير آب غار علیصدر همدان به عنوان بزرگترين غار آبي جهان توسط گروه غواصي در آب كشيده مي شود.

وحید مصدري در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فدراسیون کوهنوردی یک فدراسیون ورزشی زیر نظر وزارت ورزش و متولی آموزش مختلف رشته های کوهنوردی در ایران است، گفت: هر نوع رشته آموزشی زیر نظر این فدراسیون و با مدرک معتبر است.

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي افزود: یکی از شاخه های فدراسیون کوهنوردی غارنوردی است و غارنوردی در برخی از کشورها فدراسیون مجزا دارد و در برخی از کشورها از جمله ايران و لهستان فدراسیون مشترک با کوهنوردی دارد.

وي با بيان اينكه از سال 1323 فدراسیون کوهنوردی تشكيل شد و فعالیت های غارنوردی نیز در آن انجام می شد، عنوان داشت: فعاليت هاي غارنوردي بیشتر بازدید و رفتن در داخل غارها بود تا اينكه در سال 1375 سه مدرس فرانسوی وارد ایران شدند که اولین دوره مربی گری غارنوردی را به 32 نفر آموزش دادند و اين افراد اولین مربیان غارنوردی ایران شدند.

غارنوردان با علوم روز غانوردي آشنا مي شوند

مصدري اضافه كرد: پس از اينكه اين افراد آموزش های نوین غارنوردی را در ایران ديدند، این روند ادامه داشت تا اينكه در سال 1388 یک تیم پنج نفره از ایران به لهستان رفتند و در یک دوره مربی گری غارنوردي شرکت کرده و با غارنوردی روز دنیا بیشتر آشنا شدند.

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي با اشاره به اينكه در کشور ایران یک سری خلاهای آموزشی وجود داشت، عنوان داشت: در سال 88 تیم پنج نفره ایران كه در لهستان يك دوره مربي گري را سپري كرد توانست آن خلاهاي آموزشي را برطرف و آموخته ها را در طرح درس ها اعمال كنند.

يكي از مباحث غارنوردي آموزش پزشكي غار است

وي در ادامه گفت: آموزش غارنوردي رفته رفته در ايران تکامل پیدا کرد و طرح درس و آموزه های آن از جمله پزشکی غار مطرح شد و بیش از 400 نفر در اين رشته آموزش دیدند و امروزه تيم غارنوردي ايران به راحتی کارهای خود را انجام می دهند و دانش های کافی این رشته را به دست آورده اند.

مصدري با بیان اینکه ابتدا زمین شناسی غار با دید اکتشاف دیده نمی شد و تنها یک علم بود، ابراز داشت:بعد از سال 88 نقشه برداری غار یک رشته لازم و ضروری شد و تجهیزات آن خریداری و مدرس آن تربیت شد و 146 نفر تربیت شدند که تعدادی به غار کتله خور رفته و با حضور یک مدرس لهستانی آموزش های لازم را فراگرفتند و مربی نقشه کشی غار شدند.

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي اذعان داشت: تيم غارنوردي ايران قصد دارد تا به روند رو به رشد خود ادامه دهد و به غارهاي بزرگي در جهان بروند.

وي اظهار داشت: يكي از مباحثي كه در غارنوردي مطرح است غواصي غار است كه در ايران وجود نداشت و فدراسيون دو سال پیش اين مقوله را وارد ايران كرد و برهمین اساس مقرر شده تا در غار علیصدر غواصی انجام و نقشه زیر آب آن كشيده شود.

مصدري افزود: منظور از رشته غارنوردي آن قسمتي است كه به صورت فني و در غارهای عمودی انجام مي شود اما برخي غارها به صورت افقي غارنوردي مي شوند كه به آن غارپيمايي گفته مي شود و ايران نيز بايد مانند ساير كشورها به غارنوردي رو آرود.

فدراسيون كارهاي مديريتي و آموزش غارنوردي را به عهده دارد

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي در ادامه بيان داشت: فدارسيون فقط کارهای مدیریتی، هدایتی، راهبردی گسترش و آموزش انجام مي دهد.

وي اضافه كرد: عمده ترین غارهاي ايران در غرب ایران از جمله کرمانشاه و لرستان است اما بايد توجه داشت كه غارهای اصلی ایران هنوز کشف نشده اند و در ایران 50 برابر بیشتر از غارهايي كه وجود دارد كشف نشده باقي مانده است.

مصدري عنوان داشت: غارنوردان در ايران بايد به سمت غارهایی که تاکنون کشف نشده اند سوق پيدا كنند چراكه اکتشاف مهمتر از رفتن به غار است و همچنين رفتن به غار باعث افتخار نیست.

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي با بيان ابنكه هر بار با رفتن به غارها، آنها بيشتر آلوده مي شوند، ابراز داشت: بعد از كشف و شناسايي غارها بايد به درستي از آنها استفاده شود و نبايد اجازه داده شود تا افراد زيادي به غارهاي رفت و آمد كنند.

وي در پايان سخنانش گفت: ایران تا صد سال دیگر جا دارد كه در آن غار کشف شود و باید غارنوردان در اين راستا علوم غارنوردي را فرا گيرند تا بتوانند غارهاي بيشتري را از روي علوم زمين اكتشاف كنند.

 

کد مطلب 2239533

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