نقشه زير آب غار عليصدر كشيده مي شود/ بيشترين غارهاي ايران در غرب کشور قرار گرفته اند

وحید مصدري در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فدراسیون کوهنوردی یک فدراسیون ورزشی زیر نظر وزارت ورزش و متولی آموزش مختلف رشته های کوهنوردی در ایران است، گفت: هر نوع رشته آموزشی زیر نظر این فدراسیون و با مدرک معتبر است.

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي افزود: یکی از شاخه های فدراسیون کوهنوردی غارنوردی است و غارنوردی در برخی از کشورها فدراسیون مجزا دارد و در برخی از کشورها از جمله ايران و لهستان فدراسیون مشترک با کوهنوردی دارد.

وي با بيان اينكه از سال 1323 فدراسیون کوهنوردی تشكيل شد و فعالیت های غارنوردی نیز در آن انجام می شد، عنوان داشت: فعاليت هاي غارنوردي بیشتر بازدید و رفتن در داخل غارها بود تا اينكه در سال 1375 سه مدرس فرانسوی وارد ایران شدند که اولین دوره مربی گری غارنوردی را به 32 نفر آموزش دادند و اين افراد اولین مربیان غارنوردی ایران شدند.

غارنوردان با علوم روز غانوردي آشنا مي شوند

مصدري اضافه كرد: پس از اينكه اين افراد آموزش های نوین غارنوردی را در ایران ديدند، این روند ادامه داشت تا اينكه در سال 1388 یک تیم پنج نفره از ایران به لهستان رفتند و در یک دوره مربی گری غارنوردي شرکت کرده و با غارنوردی روز دنیا بیشتر آشنا شدند.

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي با اشاره به اينكه در کشور ایران یک سری خلاهای آموزشی وجود داشت، عنوان داشت: در سال 88 تیم پنج نفره ایران كه در لهستان يك دوره مربي گري را سپري كرد توانست آن خلاهاي آموزشي را برطرف و آموخته ها را در طرح درس ها اعمال كنند.

يكي از مباحث غارنوردي آموزش پزشكي غار است

وي در ادامه گفت: آموزش غارنوردي رفته رفته در ايران تکامل پیدا کرد و طرح درس و آموزه های آن از جمله پزشکی غار مطرح شد و بیش از 400 نفر در اين رشته آموزش دیدند و امروزه تيم غارنوردي ايران به راحتی کارهای خود را انجام می دهند و دانش های کافی این رشته را به دست آورده اند.

مصدري با بیان اینکه ابتدا زمین شناسی غار با دید اکتشاف دیده نمی شد و تنها یک علم بود، ابراز داشت:بعد از سال 88 نقشه برداری غار یک رشته لازم و ضروری شد و تجهیزات آن خریداری و مدرس آن تربیت شد و 146 نفر تربیت شدند که تعدادی به غار کتله خور رفته و با حضور یک مدرس لهستانی آموزش های لازم را فراگرفتند و مربی نقشه کشی غار شدند.

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي اذعان داشت: تيم غارنوردي ايران قصد دارد تا به روند رو به رشد خود ادامه دهد و به غارهاي بزرگي در جهان بروند.

وي اظهار داشت: يكي از مباحثي كه در غارنوردي مطرح است غواصي غار است كه در ايران وجود نداشت و فدراسيون دو سال پیش اين مقوله را وارد ايران كرد و برهمین اساس مقرر شده تا در غار علیصدر غواصی انجام و نقشه زیر آب آن كشيده شود.

مصدري افزود: منظور از رشته غارنوردي آن قسمتي است كه به صورت فني و در غارهای عمودی انجام مي شود اما برخي غارها به صورت افقي غارنوردي مي شوند كه به آن غارپيمايي گفته مي شود و ايران نيز بايد مانند ساير كشورها به غارنوردي رو آرود.

فدراسيون كارهاي مديريتي و آموزش غارنوردي را به عهده دارد

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي در ادامه بيان داشت: فدارسيون فقط کارهای مدیریتی، هدایتی، راهبردی گسترش و آموزش انجام مي دهد.

وي اضافه كرد: عمده ترین غارهاي ايران در غرب ایران از جمله کرمانشاه و لرستان است اما بايد توجه داشت كه غارهای اصلی ایران هنوز کشف نشده اند و در ایران 50 برابر بیشتر از غارهايي كه وجود دارد كشف نشده باقي مانده است.

مصدري عنوان داشت: غارنوردان در ايران بايد به سمت غارهایی که تاکنون کشف نشده اند سوق پيدا كنند چراكه اکتشاف مهمتر از رفتن به غار است و همچنين رفتن به غار باعث افتخار نیست.

مسئول بخش غارنوردي فدراسيون كوهنوردي با بيان ابنكه هر بار با رفتن به غارها، آنها بيشتر آلوده مي شوند، ابراز داشت: بعد از كشف و شناسايي غارها بايد به درستي از آنها استفاده شود و نبايد اجازه داده شود تا افراد زيادي به غارهاي رفت و آمد كنند.

وي در پايان سخنانش گفت: ایران تا صد سال دیگر جا دارد كه در آن غار کشف شود و باید غارنوردان در اين راستا علوم غارنوردي را فرا گيرند تا بتوانند غارهاي بيشتري را از روي علوم زمين اكتشاف كنند.