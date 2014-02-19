انسیه شاه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلمنامه «به کودکان شلیک نکنید» گفت: هم اکنون حدود سه ماهی هست که نوشتن فیلمنامه این کار را شروع کرده ام و حالا می توان گفت نیمی از آن به انجام رسیده است.

وی ادامه داد: این فیلم نگاهی انسانی به افراد و آدم ها در شرایط بحرانی جنگ دارد و برخلاف نامش صرفا داستانی مخصوص کودکان نیست بلکه به همه آدم ها که در این شرایط واقع می شوند برمی‌گردد. انسان در شرایط بحرانی اقداماتی انجام می دهد که آنها را متمایز می کند زیرا آدم ها در شرایط عادی تفاوتی با هم ندارند بلکه در شرایط بحرانی است که پوست می اندازند.

کارگردان فیلم های «پنالتی» و «شب بخیر فرمانده» بیان کرد: به همین دلیل است که امام خمینی (ره) از جنگ با عنوان نعمت یاد کرده اند. یکی از ابعاد این حرف این است که آدم ها خود را در جنگ باور می کنند و اینکه چه قدرت های بالقوه ای در وجودشان پیدا و فعال می شود.

شاه‌حسینی درباره این فیلمنامه و شرایط کاری آن توضیح داد: تمام تلاشم این است که فیلمنامه را تا پایان بهار تمام کنم و اوایل تابستان کارم را کلید بزنم. این پروژه کار سخت و مشکلی خواهد بود اما من آن را دوست دارم و فکر می کنم که اگر با همین قدرت پیش بروم از تمام کارهای قبلی ام بهتر خواهد شد و نقطه عطفی در کارنامه کاری ام خواهد شد.

کارگردان «زیباتر از زندگی» در پایان درباره فیلم‌های دفاع مقدسی جشنواره فیلم فجر و غیبت‌اش گفت: من با توجه به اینکه درگیر نوشتن فیلمنامه بودم حتی متوجه نشدم که جشنواره چه زمانی برگزار شد با این حال پیامک هایی به من از «شیار 143» رسید که فیلم خوبی بوده است و من امیدوارم تعداد فیلمسازان زن روزی آنقدر زیاد شود که اگر کارگردانی فیلم نداشت غیبتش احساس نشود.