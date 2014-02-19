نخستین دوره آموزشی ورزش پیلاتس در سیستان و بلوچستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی و سطح بندی پیلاتس یکی از رشته‌های تلفیق شده از یوگا و آمادگی جسمانی برای نخستین بار در سیستان و بلوچستان با حضور مربیان یوگا و آمادگی جسمانی در دهکده المپیک زاهدان برگزار شد.

رییس هیئت ورزش های همگانی سیستان و بلوچستان صبح چهارشنبه در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی سه روزه اظهار داشت: ورزش پیلاتس از حركات كنترل شده ای تشكیل شده كه بین بدن و مغز هارمونی فیزیكی ایجاد كرده و توانایی بدن افراد را در هر سن بالا می‌برد.

عباس سلامتی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آشنایی مربیان و مدیران باشگاه‌ها به دلیل نوپا بودن این رشته در استان و همچنین ارتقای سطح علمی ورزشکاران عنوان کرد و افزود: این دوره آموزشی از تاریخ 28 بهمن ماه به مدت سه روز با حضور 40 مربی یوگا و آمادگی جسمانی و مدیران باشگاه‌های بدن‌سازی سراسر استان برکزار شده است.

وی درباره مزایای این رشته ورزشی گفت: از آنجا كه این روش تمرینی در وضعیت های ایستاده، نشسته،خوابیده و بدون طی مسافت و جهش انجام می گیرد آسیب های ناشی از صدمات مفصلی را كاهش می دهد.

وی ادامه داد: افرادی که ورزش پیلاتس را انجام می دهند خواب بهتر، عصبانیت كمتر و استرس و خستگی كمتری خواهند داشت.

سلامتی همچنین از برگزاری دوره های مربی گردشگری از 28 بهمن تا 2 اسفند و همچنین برگزاری کلاس آمادگی جسمانی ویژه بانوان از 5 اسفند تا دهم اسفند ماه سال جاری در شهرستان زابل توسط هیئت ورزش های همگانی استان خبر داد.