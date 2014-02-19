639 بلیط در جشنواره فیلم فجر اردبیل فروخته شد

ساسان ابی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این تعداد به مراتب کمتر از میزان پیش بینی شده بود، اضافه کرد: بیشترین بلیط ها به فیلم های "قصه ها"، "خانه پدری"، شیار 143" و "چند متر مکعب عشق" اختصاص یافت.

وی افزود: سینما قدس به منظور رفاه حال شهروندان تخفیف 20 هزار ریالی برای بلیط در نظر گرفته بود که با این وجود میزان فروش بلیط را به حد مورد نظر افزایش نداد.

ابی زاده تعداد بلیط رایگان توزیع شده توسط ارشاد اسلامی استان را دو هزار و 400 مورد عنوان کرد و افزود: از این تعداد هزار و 396 مورد به سینما برگشت داده شد.

مدیر سینما قدس اردبیل با انتقاد از وضعیت توزیع بلیط رایگان اضافه کرد: توزیع بلیط رایگان به ویژه در میان اقشاری که احتمال حضور در سینمای آن تعداد بیشتر بود، موجب شد نرخ فروش بلیط کاهش یابد.

وی معتقد است در جشنواره سال های آتی باید نسبت به نحوه توزیع بلیط تجدید نظر جدی صورت گیرد.