تیم "شهید تندگویان" قهرمان سومین دوره لیگ فوتسال محلات آبادان شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس هیئت ورزش های همگانی شهرستان آبادان شامگاه گذشته در آیین پایانی این دوره از مسابقات گفت: طی سه سال اخیر، هفت زمین چمن مصنوعی در مناطق کم برخوردار شهر احداث و به بهره برداری رسیده و سه زمین چمن مصنوعی دیگر نیز تا پایان امسال در مناطق شطیط، سلیچ و شهرک دریا آماده بهره برداری می شود.

محمودرضا شیرازی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته در جهت برپایی مسابقات لیگ فوتسال محلات از ایجاد نشاط، شادی و صمیمیت در میان جوانان و تامین اوقات فراغت شهروندان به عنوان اهداف برپایی این مسابقات نام برد و افزود: تاکنون سه دوره لیگ فوتسال محلات با همکاری و مشارکت صمیمانه اداره ورزش و جوانان و هیئت فوتبال آبادان به خوبی برنامه ریزی و انجام شده است.

وی اظهار کرد: در سومین دوره لیگ فوتسال محلات 61 تیم ثبت نام کردند که این تعداد 20 تیم مربوط به منطقه یک ، 19 تیم مربوط به منطقه دو و 22 تیم نیز از محلات واقع در محدوده منطقه سه شهرداری آبادان بوده اند.

رئیس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان آبادان استقبال از این رقابت ها را همچون دو سال گذشته بی نظیر خواند.

شیرازی تصریح کرد: مسابقات امسال تحت عنوان "جام 35" از دوم آذرماه آغاز و پس از انجام 163 بازی، رد وبدل شدن یک هزار و 106 گل و میانگین 6.2 گل در هر دیدار و در طی 86 روز به پایان رسید.

وی یادآور شد: در پایان این دوره از مسابقات تیم شهید تندگویان به مقام نخست رسید و تیمهای شهدای جمشیدآباد، شهید رهبر و شهید بادفر به ترتیب عنوانهای دوم تا چهارم را کسب کردند که جام اخلاق این دوره از مسابقات نصیب تیم شهید احمدی روشن از منطقه دو شد.

رییس هیئت ورزشهای همگانی شهرستان آبادان در خصوص هدایای تیمها افزود: بنا بر اعلام قبلی به تیم قهرمان سه میلیون تومان و تیمهای دوم و سوم نیز به ترتیب 2 و 1.5 میلیون تومان به صورت نقدی پرداخت شد ضمن آنکه به تیم برنده جام اخلاق نیز 500 هزار تومان وجه نقد هدیه داده شد.

شیرازی در پایان ضمن قدردانی از همراهی و همکاری بسیار خوب هیات فوتبال آبادان گفت: مظفر شاملی رییس هیات فوتبال نیز که خود از پیشکسوتان خوش نام فوتبال است که با دقت و حساسیت این مسابقات را پیگیری می کرد، بر اساس هماهنگی صورت گرفته توسط ایشان 16 نفر از کارشناسان آکادمی فوتبال آبادان به منظور شناسایی و استعدادیابی در مسابقات حضور پیدا کردند که از آنان نیز قدردانی می شود.