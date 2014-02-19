اجرای پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس است/ حفظ دستاورد ها خط قرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان در حاشیه همایش فقه هسته ای در جمع خبرنگاران درباره این همایش گفت: از امروز همایش دو روزه فقه هسته ای در سازمان انرژی اتمی آغاز شد و فردا نیز همایش ادامه دارد و شخصیت های مهمی اهداف فقه هسته ای را مطرح می کندو هدف این است که در دنیای پر از خشونت که غربی ها در 100 سال گذشته تلاش کرده اند بتوانند با استفاده از حقوق خشونت را کاهش دهند به ویژه استفاده از سلاح کشتار جمعی- البته در چند ده سال گذشته علیرغم داشتن قوانین و مقررات مختلف موفق نبوده اند- امیدواریم ما بتوانیم با استفاده از ظرفیتی که در فقه خود داریم صدای خودمان را به دنیا برسانیم و بتوانیم به گسترش فضای ضد خشونت در دنیا کمک کنیم.

وی ادامه داد: این امر نیازمند آن است که همه علما کمک کنند امروز علاوه بر اینکه به نوعی نزدیکی دانشگاه و حوزه وجود دارد شاهد نزدیکی صنعت و حوزه نیز هستیم. دیدگاه های دینی به تقویت فضای صنعت و استفاده از نگاه دینی برای افزایش رفاه مردم و مبارزه با خشونت وجود دارد به ویژه در شرایطی که ما با قدرت های بزرگ مذاکره می کنیم این نگاه مناسبی است و ما می خواهیم بگوییم که دین این فضا را دارد که به جلوگیری از خشونت و افزایش سلاح های کشتار جمعی کمک کند.

کمالوندی بیان کرد: البته جمهوری اسلامی عضو کنوانسیون های مختلف مبارزه با سلاح های کشتار جمعی است اما علاوه بر این مقام معظم رهبری فتوای مهمی را صادر کردند که علاوه بر فتوا حکم حکومتی نیز محسوب می شود و الزام آوری عدم تولید ، انباشت و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی را تقویت و به ترویج این فرهنگ در سطح جهانی کمک می کند. این پیام رسایی به دنیا است که جمهوری اسلامی ایران مخالف کاربرد سلاح کشتار جمعی است و در عین حال به لحاظ ایجابی معتقد است که نعمت استفاده از انرژی هسته ای نعمتی است که باید همه مردم دنیا از آن بهره مند شوند و این همان شعاری است که در کنفرانس غیرمتعهدها با این عنوان که "انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچکس" مطرح شد و این پیام ما به دنیا است.

وی با اشاره به اینکه همایش دو روزه مقدمه ای است برای یک همایش بین المللی بیان کرد: همایش فقه هسته ای فردا در قم ادامه دارد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که اخبار جدید از مذاکرات ایران و 1+5 در وین چیست؟ بیان کرد: تا جایی که ما اطلاع داریم مذاکرات امروز نیز در سطح کارشناسی ادامه دارد و قرار است سه روز مذاکرات کارشناسی صورت گیرد، طبیعتاً این بخش در این مرحله پیچیدگی زیاد و نیاز به کار کارشناسی زیادی دارد. به نظر ما روند مذاکرات خوب است البته در فضای رسانه ای تلاش می شود که بعضی از رسانه های بین المللی این جور وانمود کنند که موضوعات غیرهسته ای در مذاکرات مطرح می شود در صورتی که این طور نیست و دستور کار تیم مذاکره کننده این است که در موضوع هسته ای حقوق جمهوری اسلامی ایران خطوط قرمز و حفظ دستاوردهای صنعت هسته ای مذاکره کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در این باره که پس از اجرای توافق ژنو اکنون روند فعالیت های هسته ای ایران چگونه است بیان کرد: مراکز هسته ای کشورمان مانند گذشته به کار خود ادامه می دهند، سانتریفیوژها فعال هستند، سانتریفیوژ هایی که 20 درصد تولید می کند اکنون 5 درصد تولید می کنند و با توجه به اکسیدسازی و رقیق سازی ذخیره 20 درصد یک حجم کار به کارهای گذشته افزوده است.

کمالوندی گفت: اکسیدسازی در حقیقت به مفهوم استفاده از گاز 20 درصد، تبدیل آن به پودر و صفحه سوخت برای راکتور تهران است و رقیق سازی نیز به این مفهوم است که ما هنوز این ذخایر را با قابلیت کافی در اختیار داریم، هم می تواند تبدیل به 20 درصد و هم به سوخت مورد نیاز برای استفاده نیروگاه شود بنابراین تمام مراکز هسته ای کشور به صورت فعال کار خود را ادامه می دهند.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به حضور دو نماینده از سوی سازمان انرژی اتمی در مذاکرات طرف غربی به نظر می رسد که یک سری از توافقنامه ژنو را از ایران سلب می کند و خانم شرمن گفته است که فردو باید تعطیل شود، اظهار داشت: آن چه شما در فضای رسانه ای مشاهده می کنید یک رویکرد حداکثری از طرف مقابل برای این که بتواند از حداکثر فضا استفاده کند است. طبیعتاً آن چه مهم است حرف های پشت میز مذاکره است، ما به استراتژی و تاکتیک های آنها توجه داریم و همه موارد را زیر نظر داریم. به نظر می رسد با فضای موجود مشکلی وجود نداشته باشد و امیدواریم به تدریج که به جلو حرکت می کنیم با تفاهم بیشتر و همان طور که آقای دکتر ظریف و عراقچی اشاره کردند با حسن نیت طرف مقابل راه رو به جلو داشته باشیم.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به سوالی درباره اصرار غرب مبنی بر تعطیلی اراک و یا تغییر کاربری آن گفت: رویکرد حداکثری در فضای رسانه ای برای تقویت موضع مذاکره کننده است و آن چیزی که در میز مذاکره مطرح می شود مهم است. طبیعتاً حفظ دستاوردها برای ما خط قرمز است و بنا این است که با این رویکرد مذاکره کنیم.

وی درباره اظهارات آمانو مبنی بر اینکه ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند و اجازه نمی دهد تا از سایت های خارج از قرارداد بازرسی کنیم، گفت: آقای آمانو اخیراً صحبت های دیگری نیز داشته و از اقدامات جمهوری اسلامی ایران و همکاری با آژانس تشکر کرده است اما پروتکل الحاقی در فضای دور دست برای جمهوری اسلامی ایران مطرح است و به تدریج که مذاکرات جلو می رود و همان طور که در برنامه اقدام مشترک نیز مطرح است یکی از موضوعات پروتکل الحاقی است البته ما شرط مجلس را مطرح کردیم طبیعتاً دولت به تنهایی نمی تواند پروتکل الحاقی را بپذیرد و این یک پروسه ای دارد و آنها هم پذیرفته اند در صورتی که در مذاکرات این بحث مطرح شود با توجه به قوانین و مقررات کشور ما باشد لذا باید منتظر باشیم که در روند مذاکرات ببینیم آن چه که مورد نظر جمهوری اسلامی است و تامین حقوق شکل بگیرد.

کمالوندی در اسخ به این سوال که برای دستیابی به توافق در طی شش ماه چه رویکردی لازم است اظهار داشت: رویکرد ما این است که بتوانیم در طول شش ماه به نتیجه برسیم به نظر می رسد اگر حسن نیت وجود داشته باشد شدنی است درست است که مذاکرات پیچیده و سخت است و باید درباره جزئیات صحبت شود اما مفهوم این نیست که اجماع ممکن نیست. در برنامه اقدام مشترک نیز پیش بینی شده که باید حداقل در یک سال به نتیجه برسیم اما اعتقاد ما این است که در شش ماه هم می توان به نتیجه رسید. تلاش ما این است که این کار را انجام دهیم. تا کنون از طرف مقابل نیز صحبتی مبنی بر اینکه مذاکرات بیشتر از شش ماه به طول بیانجامد نشنیده ایم.