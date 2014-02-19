اعلام 90 اولویت جدید برای ثبت نام در کاروانهای عمره برخی از استانها

ناصر خدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به خالی بودن ظرفیت کاروانهای عمره مفرده در مرحله دوم ،از متقاضیان 90 اولویت جدید دعوت شد برای ثبت نام به کاروانها در استانهای مختلف مراجعه کنند.

وی با اشاره به اینکه اولویت قبلی عمره تا 360 بود ، گفت: در حال حاضر با توجه به ظرفیت خالی کاروانهای هر استان تا اولویت 450 فراخوان داده شده است.

معاون سازمان حج و زیارت تاکید کرد: زائران در صورت مراجعه به یک کاروان و نبود ظرفیت خالی ، به چند کاروان دیگر مراجعه کنند و مطمئن باشند چنانچه امکان و فضا برای ثبت نام باشد به طور حتم این اتفاق رخ می دهد .

وی در مورد مدت ثبت نام زائران نیز افزود: احتمال تکمیل ظرفیت در کاروانها تا یک هفته دیگر وجود دارد و پس از آن ثبت نام متوقف می شود.

به گفته وی ، از ابتداي مرحله نخست اعزام‌هاي عمره مفرده جاري كه از ۲۶ آذر ماه آغاز شده، تا كنون ۲۵۰ هزار ايراني به زيارت خانه خدا مشرف شده اند.

خدرنژاد در مورد ثبت نام جدید از متقاضیان عمره گفت: در حال حاضر بیش از 5 میلیون متقاضی ، پشت نوبت اعزام به عمره مفرده هستند و به طور حتم تا سه سال آینده ثبت نام جدیدی انجام نخواهد شد.