هنوز منابع علمي دهه هشتاد دانشگاه هاي پيشرفته به نظام علمي كشور وارد نشده است // تبعيض ميان جامعه دانشگاهي و ديگر سازمان ها نظام آموزشي كشور را تضعيف كرده است

دكتر اسلامي بيدگلي در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: مديريت در دانشگاه ها با مديريت در كارخانه و موسسات خدماتي متفاوت است. بايد توجه داشت كه مديريتي كه در دانشگاه اعمال مي شود مديريت بر قشر دانشمند كشور است. اين نوع مديريت با اعمال زور امكان پذير نيست.

وي تصريح كرد: اساتيد دانشگاه مجبورند، بيشترين زمان خود را در دانشگاه ها سپري كنند و مديريت دانشگاه نيز نظارت كاملي بر اين موضوع دارد. بهتر است وقتي دستوري صادر مي شود امكانات لازم براي اجراي آن نيز فراهم شود.

وي خاطر نشان كرد: چگونه انتظار مي رود استاد در دفتر كاري نمور و بي امكانات، بدون يك كامپيوتر براي برقراري ارتباط با اساتيد و دانشگاه هاي ديگر تمام وقت خود را صرف ماندن در دانشگاه كند و علم خود را افزايش داده و بدون دسترسي و فرصتي براي تحقيق، به اين امر بپردازد. اين مسائل حيطه علم را به ورشكستگي مي كشاند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران اظهار كرد: بروكراسي هاي اداري، بي توجهي به حقوق اساتيد (به عنوان مثال حقوق يك ليسانس بيشتر از استاد دانشگاه با بالاترين مدارك علمي و پژوهشي است) و همچنين كمبود امكانات پژوهشي و آموزشي، اساتيد را در امور آموزشي بي انگيزه مي كند در نتيجه سبب مي شود اساتيد سال ها به بيان جزوه يا كتابي قديمي بسنده كنند. در واقع در اين مسير، آموزش و پژوهش هيچ پيشرفتي نخواهد كرد.

وي يادآور شد: چرا بايد امكانات لازم جهت فرصت مطالعاتي براي اساتيد دانشگاه كمتر از كاركنان سازمان هاي ديگر باشد. عمق تبعيض ميان جامعه دانشگاهي و ديگر سازمان ها سر منشأ مشكلات بسياري مي شود كه آموزش را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد.

وي در ادامه افزود: دانشجويان به خصوص دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي بايد آنقدر از نظر امكانات اوليه تأمين باشند كه تمام وقت خود را صرف تحقيق و پژوهش كنند. در غير اين صورت دانشجو تك بعدي مي شود و تنها به يك كتاب و جزوه بسنده مي كند.

دكتر اسلامي بيدگلي يادآور شد: اساتيد دانشگاه ها بايد هر سه سال يك بار بازسازي علمي شوند. اساتيد ما نياز شديد به تجديد علوم خود دارند. در حال حاضر تنها در صورتي مي توان به تجديد علم پرداخت كه خود استاد امكانات شخصي براي تطبيق آموخته هايش با دانش جديد داشته باشد. دانشگاه به معناي واقعي چنين امكاناتي را در اختيار اساتيد نمي گذارد.

وي اظهار كرد: ايجاد آموزش هاي مجازي و افزايش ظرفيت هاي دانشگاه ها جهت باسواد كردن افراد جامعه مفيد است و سرمايه گذاري در توسعه علم و دانش به هر روشي قابل توجه است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: بسياري از واحدهاي درسي دانشگاهي نياز به كتب و محتواي آموزشي جديد دارند. برخي منابع علمي كه در دهه 80 در دانشگاه هاي كشورهاي پيشرفته تدريس مي شد هنوز در دانشگاه هاي ما تدريس نمي شوند و در دسترس قرار نگرفته اند. طراحي بسياري از دروس دانشگاه هاي ما در 10 سال قبل انجام گرفته كه با سرعت بالاي پيشرفت علم عقب ماندگي علمي را موجب خواهد شد.

اين استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران خاطرنشان كرد: نحوه گزينش دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي بايد به صورت كتبي و انجام مصاحبه اي جدي صورت گيرد و روش فعلي نمي تواند صحيح و اصولي باشد.

دكتر اسلامي بيدگلي در پايان افزود: از وزارت علوم آينده انتظار مي رود با جامعه دانشگاهي ارتباط بيشتري برقرار كند و ضمن توجه به اين قشر با جامعه دانشگاهي در خور آنها برخورد كند.