قانون هدفمندی یارانه ها صدمات زیادی به تولید وارد آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالوهاب سهل آبادی که در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، سخنرانی می کرد، در ادامه درباره دیگر مشکلات بخش تولید بیان کرد: مالیات بر ارزش افزوده قرار بود روند تکمیلی و اصلاحی داشته باشد و از مصرف کنندگان نهایی گرفته شود، روز به روز روند افزایشی و صعودی پیدا کرده است و علاوه بر ایجاد شرکت های بی نام و نشان دلالی برای تهیه فاکتورهای غیرواقعی، فشار مضاعف و غیر عادلانه ای را بر تولیدکنندگان وارد آورده است.

سهل آبادی با اشاره به اینکه تصویب قانون بهبود فضای کسب و کار اقدام شایسته و به جایی بود، ادامه داد: متاسفانه از آنجا که زمینه های فرهنگی و اجتماعی اجرای این قانون مهیا نشد، اثرات چندانی برای بخش تولید به دنبال نداشت. در صورتی که اگر بیان شرایط واقعی اقتصاد، سیاهنمایی تفسیر نمی شد و مردم و مسئولان در رده های مختلف از وضعیت اقتصادی کشور آگاهی پیدا می کردند، با اشتیاق از این قانون استقبال می شد.

کارگروه اختصاص وام از صندوق توسعه ملی از دیگر مواردی بود که سهل آبادی به آن اشاره کرد و گفت: این کارگروه علی رغم تلاش ها و مصوبات مناسب و مستمر، در اثر عدم هماهنگی و همکاری بانک ها بدون نتیجه مانده است.

وی با اشاره به مسایل امروز بخش صنعت، هشدار داد: هجمه های ناعادلانه و عجولانه به تصمیمات و مدیران عالی رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور نه تنها در برهه زمانی حساس امروز کشور مفید به نظر نمی رسد، بلکه بوی فرصت طلبی و منفعت خواهی شخصی و جناحی از آن به مشام ملت بزرگ ایران می رسد.

سهل آبادی ادامه داد: در دهه ای که درآمدهای افسانه ای نفتی برای کشور رقم خورد و صنعتگر سرگرم صدها وعده و وعید گوشنواز حمایتی بود نوکیسگانی با برقراری شبکه های فساد سفید و قانون نما و سیاه و غیر قانونی حجم عمده ثروت کشور را در قالب تسهیلات جذب کردند. بخش دیگری هم با عناوین عوام فریبانه و بدون کارشناسی در اختیار توده ای قرار گرفت و صرف خرید کالاهای رنگارنگ وارداتی شد.

وی افزود: اما به صنعتگر که رسید یادشان آمد دو برابر وثیقه بگیرند و با همه ابزار نرم و سخت بجانش بیفتند که حقوق ملت را از حلقومش بیرون کشند.

وی با اشاره به اینکه خصوصی سازی در کشور به درستی انجام نشد، گفت: زمانی که رهبر معظم انقلاب بر اجرای قانون خصوصی سازی پافشردند مسئولان اقتصادی کشور، بخشی از صنعت را در معرض فروش قرار دادند و باز دستان مردان صنعتی کشور که تنها امید تغییرات ساختاری در سازمان های اقتصادی واگذاری شده بودند از خرید کوتاه ماند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه در سال های گذشته حجم نقدینگی متورم از طریق بانک ها در اختیار کسانی قرار گرفت که از صنعت فقط کسب تسهیلات مادی و غیر مادی را می شناختند، اظهار کرد: در این میان صنعت درگیر قانون های هر روزه و جوابگویی به هزاران بازرس و ناظر بود که هر کدام حکمی در جیب داشتند و چماقی در دست.

سهل آبادی با هشدار نسبت به اینکه مردان و زنان صنعتگر کشور از آنچه بر آنها رفته خسته اند، این قشر را سرمایه اصلی دانست و خطاب به مسئولان کشور خواستار شد: قدر این نسل را بدانید و از سپردن امور به آنان نترسید، مطمئن باشید که اگر سر رشته امور را به کارکشتگان امتحان پس داده بسپارید آن ها امن و مطمئن کار را بسامان می رسانند.

وی ابراز امیدواری کرد: شعارها درباره واگذاری اختیارات به نهادهای مردمی تحقق یابد و دولت تدبیر و امید بتواند تغییر نگرش خود را در بدنه اجرایی خود نهادینه کند. در این راه، صنعت و بخش خصوصی هم به نقد خود بنشیند.

سهل آبادی اظهار کرد: صاحب نظران و اندیشمندان تشکل های بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت که با ساعت ها مطالعه دقیق و کارشناسی، نقاط ضعف و قوت را کنکاش کرده اند و طرح های مناسبی را برای عبور از شرایط خاص و دشوار کنونی تدارک دیده اند، مدت هاست در انتظار تعامل بخش دولتی هستند.

