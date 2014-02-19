45 نفر دردوره آموزش امداد و نجات در شهرستان فارسان شرکت کردند

محمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دوره آموزش امداد رسانی در شهرستان فارسان، اذعان داشت: این دوره آموزشی دوره عمومی امداد و نجات بوده است که در شهر گوجان شهرستان فارسان برگزار شده است.

وی ادامه داد: در این دوره آموزشی 45 نفر شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این دوره ارتقای مهارت امدادی داوطلبان وافزایش آمادگی در مقابله با سوانح است، اذعان داشت: آموزشهای اولیه امداد رسانی و کمکهای اولیه در این دوره آموزشی آموزش داده شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فارسان با بیان اینکه شهرستان فارسان شهرستان برف گیر و کوهستانی است، ادامه داد: آمادگی داوطلبان در مواجهه شدن با حوادث جاده ای و کوهستانی در این منطقه بسیار ضرورت دارد.

محمدی یاداور شد: دوره های تخصصی امداد و نجات در آینده نزدیک در این شهرستان برگزار می شود.