رانندگان تهران صبورترين رانندگان جهان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر ،پرفسور گالووي استاد علوم ارتباطات دانشگاه مسي اوكلند با اشاره به اين كه رانندگان تهران به حد غير قابل باوري صبور هستند، گفت: رانندگان تهراني در سنگينترين راهبندانها نیز هیچ گونه عكسالعمل منفي از خود نشان نميدهند.
وي از ترافيك تهران به عنوان يك بحران نام برد و افزود: مردم تهران صبورانه با اين مسأله كنار آمدهاند و به نظر ميرسد ترافيك به عنوان یک موضوع معمولی در زندگی روزمره شهروندان پذيرفته شده است.
همچنين پرفسور مور، ديگر استاد علوم ارتباطات دانشگاه مسي اوكلند با اشاره به اين كه اوكلند با 10 درصد جمعيت تهران و 600 كيلومتر مربع مساحت، از وسعتي نزديك به تهران برخوردار است، گفت: رشد افقي اوكلند در حال تبدیل شدن به رشد عمودي است و این شهر به رغم جمعيت اندك نسبت به تهران و وسعت برابر با آن، با مشكل ترافيك مواجه است.
پرفسور مور با بيان اين كه رانندگان ايراني نسبت به رانندگان بسياري از نقاط دنيا رانندگان آرامي هستند، افزود: به عنوان نمونه، اگر ترافيك تهران در شهرهاي چين وجود داشت رانندگان چيني دست خود را از روي بوق بر نميداشتند و بدون وقفه بوق ميزدند، در صورتي كه رانندگان در تهران صبوری و حوصله به خرج ميدهند و تأمل میکنند تا راه برايشان باز شود.
پرفسور مور در پايان با تاكيد بر اين كه تهران شبيه پيشرفتهترين شهرهاي جهان است، خاطرنشان كرد: تهران تمام شاخصهايي كه كلان شهرهاي پيشرفته جهان برخوردار ميباشند را داراست و هيچ چيزي از شهرهاي مدرن دنيا كم ندارد.
